El día en que Omar Geles tuvo un problema con Diomedes Díaz y abandonó la tarima: “Me bajé bravo con él”

“Ustedes recuerdan cuando el papá de los pollitos me invitó a cantar una canción en su concierto y yo me emocioné tanto que cerré los ojos...y ya el hombre se puso celoso y me comenzó a decir: ‘toca el acordeón, toca el acordeón’. Después de eso yo me bajé bravo de la tarima, bravo con él. Y yo decía ‘yo no quiero...cómo será el encuentro cuando me vea con él’. En Barranquilla, yo estaba en el aeropuerto y yo vi que íbamos en el mismo vuelo y yo traté de esconderme”, empezó recordando en su momento Geles.