Conmovedores mensajes con los que la esposa de Omar Geles enfrenta su muerte: “me dejaste solita”

La noticia de su descenso estremeció a sus colegas y los amantes del vallenato, quienes rápidamente empezaron a reaccionar a través de las redes sociales expresando su dolor e impacto, pues muchos de ellos no podían creer lo que acababa de suceder, debido a que no se conocía que el artista estuviera enfrentando alguna complicación de salud que pudiera poner en riesgo su vida.

Asimismo, señaló que apenas llegaron al centro médico, Omar ya no tenía signos vitales, pese a que le brindaron los primeros auxilios aun cuando permanecía en la mitad de la cancha de tenis y durante su recorrido al hospital.

“Cuando llegamos los médicos nos dijeron que estaba infartado. Se trató, pero ya fue inútil lastimosamente (...) Osmar Pérez trató de revivirlo, le dio respiración boca a boca y puños en el pecho. Vomitó por la piscina, pero cuando llegamos a la clínica ya no había nada que hacer” , detalló.

Por esta razón, una vez la clínica confirmó su muerte, los familiares, amigos, conocidos y seguidores de Omar Geles no tardaron en manifestar su dolor por medio de las plataformas digitales con emotivos mensajes en los que resaltaron su exitosa carrera musical y el importante legado musical que dejó para otros artistas.

Maren García, la esposa de Omar Geles, devastada tras su partida

“Amor me estoy muriendo. Amor de mi vida. Mi compañero de vida, me dejaste solita amor. ¿Qué hago amor, qué hago?”, dice una de sus más recientes publicaciones en Instagram, que compartió en la mañana de este jueves 23 de mayo, junto con una fotografía de los dos sonriendo.

En otra de sus historias de esta misma red social, García publicó un corto clip en el que se les ve felices, disfrutando de un viaje en yate, que acompañó con el siguiente mensaje: “Mi vida entera. Me dejaste solita mi amor, qué hago. Mi bebé me estoy muriendo”.

Antes de estos conmovedores textos, la mujer también había compartido otra publicación en la que aseguraba que no tenía fuerzas para afrontar la muerte de Geles. “Amor de mi vida entera, me dejaste sin ti. No tengo fuerza, amor, te las llevaste todas”, escribió.