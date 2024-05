Silvestre Dangond contó cómo fue la última parranda que se ‘metió' con Omar Geles en su casa

“La última vez que parrandeamos juntos fue en mi casa. De esas loqueras que me entran a mí, me perdí de mi casa y llegué aquí a Valledupar. Duré en mi casa parrandeando y él llegó en pantaloneta, cantamos y cantamos y cantamos, esa fue la última vez que parrandeé con él”, dijo ante la multitud que se encontraba en el sitio.

Por otra parte, Silvestre aprovechó para hablar de cómo se sentirá la partida de Geles, teniendo en cuenta que fue uno de los grandes compositores que tuvo la música en general. “La gente no sabe lo que perdió, la ausencia no se va a sentir ahora, la ausencia se va a sentir con los con los años, porque si alguien tenía al vallenato vivo y renovado, siempre fue Omar Geles”, comentó.

“Yo me llevo el placer de grabarle muchos éxitos. No sé qué pasaba entre él y yo, pero había una conexión muy bonita, había una química y eso se sentía reflejado cuando nos veíamos. Y había mucho respeto, tenía la facultad de decirle que no me gustaba una canción y que me mandara otra”, señaló.