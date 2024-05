Victoria Avendaño, ejecutiva de Fecode que enfrentó a Petro por crisis del Fomag: “Recibí una agresión del presidente”

SEMANA: Usted es la única ejecutiva de Fecode que se opone a lo que ha sido el cambio del modelo que propuso el Gobierno Petro. ¿Por qué?

Victoria Avendaño (V.A.): Lo primero es que no estamos en contra de los cambios en la prestación del servicio de salud del magisterio. Este se ha movilizado por décadas para exigirle al Gobierno nacional, de la Fiduprevisora y prestadores, que se mejoraran las condiciones del servicio de salud. Estábamos en negación y falta de oportunidad de la prestación. Se le negaba a la gente citas oportunas, remisión a especialistas y medicamentos de todos los niveles.

Hacíamos paros y movilizaciones para exigir mejoras. Por eso estamos de acuerdo con hacer cambios. El problema es que no se podían hacer como el Gobierno Petro los impuso. Consideramos que para hacer un cambio de la prestación del servicio de salud se tenía que adelantar un proceso de discusión, adecuación y mirar cuáles eran las mejores condiciones.

SEMANA: ¿Cuáles son sus reparos?

V.A.: Yo estoy en el Comité Ejecutivo, pero al lado mío hay una cantidad de maestros y maestras que votaron por mí a nivel nacional para que yo fuera ejecutiva. Mi posición la rodea una cantidad considerable de maestros, para eso me eligieron.

En ese sentido, voté en contra de que se implemente, a partir del 1 de mayo, esto que el Gobierno ha llamado “nuevo modelo”. Considero que no hubo, desde el punto de vista administrativo, operativo, económico o asistencial, una preparación para garantizar que no íbamos a tener traumatismos.

SEMANA: Usted se lo dijo a Gustavo Petro, ¿qué le expresó al presidente?

V.A.: En una reunión que tuvimos en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro le dije que no estaba de acuerdo con la propuesta que estaban haciendo en esas condiciones, porque lo consideraba una casa en el aire. También le expresé que de aplicarla de esa manera nos iban a obligar a dar un salto al vacío. Expuse por qué, di a conocer las razones desde los criterios administrativo, operativo, económico y asistencial. No tenía un estudio financiero, que debió ser lo principal para poder sustentar de manera real la aplicación del nuevo modelo. Por eso recibí una agresión del presidente.

SEMANA: ¿Qué le dijo el presidente?

V.A.: Me dijo que ese argumento era el mismo que estaba utilizando el Centro Democrático, y particularmente María Fernanda Cabal, para oponerse a la reforma a la salud que estaba tramitándose en el Congreso de la República. Para mí ese es un irrespeto. Primero, porque soy militante de la izquierda democrática en el país. Como dirigente sindical he salido a las calles a pelear contra las injusticias que el Gobierno ha cometido contra los maestros y trabajadores. Él no puede compararme a mí con ningún miembro de ese partido. Para mí fue una falta de respeto, fue una agresión.

Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

SEMANA: ¿Y usted qué le respondió a Gustavo Petro?

V.A.: Le dije que hiciera el favor de respetarme. Le dije: “Usted me hace el favor y me respeta porque yo considero el señalamiento que está haciendo una estigmatización y una amenaza”. Dije que lo iba a denunciar y así lo hice. Salí de ahí y lo denuncié públicamente. Hice mis videos y lo denuncié, hice una carta pública.

Si yo soy secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de Fecode, y agencio y promuevo que debemos rechazar cualquier tipo de violencia, venga de donde venga, yo no podía permitir que él me agrediera y quedarme callada. Lo denuncié. Hice la denuncia pública, pero se continuó con el debate.

Luego nos llamó nuevamente para decirnos que quería que la reforma a la salud tenga su piloto en el nuevo modelo de salud para el magisterio. Obviamente no comparto eso. Él nombra al ministro de Salud como asesor técnico para la elaboración e implementación de lo que ellos han llamado nuevo modelo.

SEMANA: ¿Cómo ha sido el ambiente al interior de Fecode después de expresar su postura en contra del modelo del Gobierno?

V.A.: Institucionalmente, Fecode es una organización sindical donde confluyen todo tipo de pensamientos, ideologías y militancias políticas. Yo respeto eso. Entiendo las diferencias y por eso se dan las discusiones y los debates. Se sientan posiciones, cada quien defendiéndola. Pero creo que Fecode debe mantener la independencia y autonomía frente al Gobierno nacional. Es lo que hemos hecho siempre. Nuestro empleador es el Gobierno, somos educadores del sector público. Por lo tanto, debemos mantener la independencia y autonomía.

SEMANA: ¿La han atacado por no apoyar incondicionalmente?

V.A.: Claro que sí. La estigmatización es muy fuerte, empezando por el presidente de la República. Si eso lo hace el jefe de Estado, obviamente es el ejemplo que van a seguir los demás que lo siguen.

SEMANA: ¿Qué le han dicho los demás ejecutivos?

V.A.: Las discusiones son fuertes, pero ahí justifican todas las agresiones que se me hacen por parte de los maestros de base. Estoy sola en esa posición en el comité ejecutivo. Somos 15 y fui la única que dije no. No pasó mucho tiempo para que los hechos me dieran la razón. Obviamente ellos no reconocen que yo tengo la razón. ¿A mí qué me dicen? Que estoy de acuerdo con el uribismo, que estoy de acuerdo con que continúe la intermediación, que estoy de acuerdo con el golpe blando y que le hago oposición a Gustavo Petro.

Aquí todos conocen que soy del sector político de Jorge Enrique Robledo. No soy de Gustavo Petro. A pesar de esto, mi posición es defender los derechos de los que me eligieron y los maestros de Colombia.

Marchas de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). | Foto: Semana (Esteban Vega La Rotta)

SEMANA: ¿Teme por su seguridad en medio de tantos ataques?

V.A.: Me siento a veces con dificultades en lo que tiene que ver con seguridad. Es apenas lógico. A donde uno va, lo atacan. Hay mucha agresión verbal. Es solo mirar mis redes sociales, los comentarios de cada trino, comentario o video. Cuando subo alguna entrevista. Así como hay voces a favor, también hay muchas voces en contra. Me toca cuidarme. Pero nada me impide que exprese mi opinión.

SEMANA: Después de que ocurre todo lo que advirtió que iba a pasar, ¿qué le dicen sus compañeros del comité ejecutivo?

V.A.: Ellos siguen en su posición, hoy la discusión es otra. Perdí, fui el único voto en contra. Uno siente impotencia. Yo tenía razón, pero no la fuerza. En esta vida no es solo tener la razón, sino la fuerza. Cuando nos trasladamos a las regiones, que es tarea del ejecutivo, que está preocupado por la situación, estamos juntos. Nuestras relaciones son absolutamente cordiales como ejecutivos. A pesar de las discusiones, existen relaciones cordiales y estamos preocupados por la defensa de la institucionalidad.

SEMANA: Se dice que Fecode está secuestrado por el Gobierno. ¿Lo ve así?

V.A.: Creo que estamos en un país democrático, donde cada quien puede ejercer su posición política e ideológica sin que nadie lo cuestione. Yo no cuestiono que los compañeros tengan su militancia política. Cuestiono que se convierta a las organizaciones sindicales en apéndice de cualquier gobierno. Cuestiono que no se defienda la independencia y autonomía de las organizaciones sindicales, independientemente de la posición política de cada uno.

Están en todo su derecho. Ellos cuestionan mi militancia y eso es normal que se dé. No comparto con ellos ni su militancia e ideología y ellos tampoco conmigo, pero nos unimos a defender la institucionalidad y los servicios de salud.

Hay compañeros que abiertamente han apoyado al Gobierno y sus reformas, pero nosotros consideramos que es una pérdida de independencia y autonomía del movimiento sindical. Es convertir al movimiento sindical, en este caso a Fecode, en apéndice del Gobierno.

SEMANA: ¿Qué mensaje le quiere dejar al Gobierno nacional?

V.A.: Hago un llamado al Gobierno y a la Fiduprevisora para que resuelvan de manera inmediata este caos en el que nos metieron a partir del primero de mayo. Que se hagan definitivamente las contrataciones con las IPS de todos los niveles, que se atiendan las enfermedades con los especialistas desde el primer hasta el más alto nivel. También que se contraten inmediatamente las droguerías, porque tampoco están entregando los medicamentos de control y de primer nivel.