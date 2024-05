Líder sindical culpó a Petro y a MinSalud por sistema de salud de maestros. Dice que no podrán “ocultar su responsabilidad”

“Yo sí creo que no puede haber una responsabilidad en el señor presidente de la República y quien ha manejado absolutamente todo, todo hasta hoy, ha sido el doctor Marín”, dijo. Y agregó: “Me atrevo a decir eso porque todo lo que ha venido sucediendo acá (...) no se ha cumplido en la práctica. Que lo logremos cumplir mañana tiene que ser la función del señor Marín, tiene que ser la función de todos nosotros y tiene que ser la fuerza del magisterio y de Fecode de obligar a que así sea”.

“Pero, venga, le digo una cosa, perdóneme, no, discúlpeme que yo no estoy dando órdenes, estoy dando sugerencias, no órdenes. Yo no… yo solo sugiero algo, le voy a decir una cosa. Quiero que ustedes entiendan una cosa, aquí hay dos personas, hemos trabajado, y somos leales hasta la muerte, así se lo voy a decir, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si el presidente dijo, ‘no haga eso’, hoy hay que hacer… Por eso le digo, no lo amarren, no lo amarren, después lo arreglamos y hacemos lo que el presidente quiere; inclusive, posteriormente, lo que el pueblo quiere. Llamen a Drogas La Rebaja, ¿por qué no pueden llamar a Drogas La Rebaja”, asegura el ministro de Salud.