“Todo quedó en paz y salvo con Álvaro González”, Yoreli Rincón rompe el silencio por presunto veto en la Selección Colombia

Yoreli Rincón no es convocada a la Selección Colombia desde las eliminatorias al mundial femenino de 2018. Aunque en principio se creyó que su lucha por las garantías laborales y los premios a las compañeras del Atlético Huila, campeonas de la Libertadores, le cerraron las puertas de la tricolor, la duda sigue vigente. Rincón limó asperezas con el dirigente de la FCF Álvaro González, presidente de la Difútbol y eso no bastó. ¿Sus colegas la vetaron?. SEMANA habló con la futbolista.

SEMANA.: Yoreli Rincón, bienvenida a SEMANA. Hoy se habla de usted como la mejor jugadora de la liga femenina colombiana, ¿cómo se ha sentido en Nacional?

Yoreli Rincón. (Y.R.): Yo realmente no pensé enamorarme de la forma en que yo me enamoré de Nacional. Yo venía con un propósito, con un respeto enorme y maravilloso por el equipo, pero terminé enamorándome profundamente. La gente a mí me acogió desde el primer instante increíblemente, así que empezamos a hacer un equipo maravilloso. Desde la Copa Libertadores ya se sentía un ambiente para hacer grandes cosas. Empezamos una liga, a prepararla y formar un equipo muy bueno, muy competitivo en todas las líneas. Se ha logrado de manera y es muy chévere. Somos el equipo que más goles ha anotado, que menos ha recibido, seguimos invictas. Tenemos el objetivo superclaro, queremos ganar y cada entrenamiento es como si fuera el primero. Queremos es ser campeonas. O sea, es un hambre continuo del equipo por lograr el objetivo.

SEMANA.: Muchos aseguran que jugadoras como usted le dan un salto de calidad a la Liga Femenina de Colombia. ¿Lo siente así?

Y.R.: La gente me lo dice todo el tiempo, me lo hace saber, me lo hace notar que Nacional tuvo ese salto, que le dimos esa chispa. Cada equipo tiene siempre su ADN. Por historia de años atrás, desde que yo mejor dicho no había ni nacido, el de Nacional, es siempre tener un 10 antiguo, que le gusta hacer el enganche, que hace todavía un lujo, que le gusta hacer pase goles, que hace goles de tiro libre. Tipo Macnelly Torres que es el ídolo de todos. Entonces yo siento que cuando Nacional contrató una 10, que soy yo, soy ese tipo de diez que le gusta a ellos, se identificaron muchísimo conmigo. Siento que fue como un plus hacia ellos y para mí fue muy bonito también, porque soy ese tipo de diez. El 10 antiguo, que hace el lujo, que hace el enganche, que busca el pase gol, que es el bienestar del equipo. Entonces, pues para mí yo creo que fue una de las conexiones más grandes que tuvimos con la hinchada.

Momento en el Yoreli Rincón cobrá el tiro libre para el primer gol del partido. | Foto: Atlético Nacional

SEMANA.: ¿Qué opina de ser una de las grandes referentes del fútbol femenino colombiano?

Y.R.: Soy muy agradecida con eso y trabajo todos los días también para no tumbar esa imagen que tiene y siente la gente con mi fútbol en cada cancha y estadio en el que yo entro, porque si te soy sincera, así juguemos contra el equipo más rival, las personas gritan mi nombre, me apoyan muchísimo por todo lo que ha hecho Yoreli Rincón en el fútbol femenino.

SEMANA.: Salió la última convocatoria y usted no estaba ahí. De inmediato un trino suyo se volvió noticia. “Se acabó. No la lucho más. Definitivamente no es pa’ mi”...

Y.R.: Sí, no es para mí. Yo hago una pregunta. ¿Qué creen que a mí me hubiera hecho falta? Yo me vine de Italia, yo sacrifiqué absolutamente todo, me vine para Nacional, hice una copa maravillosa. Estoy en un muy buen nivel, estamos haciendo una gran liga. Futbolísticamente, pregunto, ¿qué me hizo falta? o sea, yo estoy muy tranquila, porque todo, absolutamente todo lo que estaba sobre mis manos, inclusive extradeportivas, lo hice. Hay cosas que no pasan por nuestras manos y no tengo el control de ellas.

SEMANA.: ¿Qué es lo extradeportivo, qué es lo que no está en sus manos?

Y.R.: No, pues, si alguien lo sabe, me gustaría que me lo dijeran algún día. Si mucha gente que está afuera no lo logra entender, imaginense yo como futbolista. Siempre con ese sueño como jugadora. No tengo ni idea.

Se acabó !

No la lucho más Definitivamente no es pa’ mi — Yoreli Rincón 10 (@10yorelirincon) May 21, 2024

SEMANA.: Se hace también difícil de entender, no solo por el presente futbolístico, sino porque usted ya pidió perdón en medios de comunicación. ¿Logró hacerlo con algún dirigente?

Y.R.: Yo creo que eso fue superpúblico. Álvaro González vino hasta acá, hicimos una reunión. Estuvimos más de dos horas, pedimos disculpas los dos inclusive. Todo quedó paz y salvo con Álvaro González. Obviamente, crecieron muchísimo más las expectativas, pero hay cosas que no están sobre mis manos.

SEMANA.: Claro, esa foto suya con Álvaro González dio esperanza, ¿pero y las jugadoras de la Selección Colombia? ¿Ha hablado con ellas? ¿Qué dicen Daniela Montoya, Marcela Restrepo y Ángela Barón sus compañeras de la Selección en Nacional?

Y.R.: No, yo no hablo con Daniela, ni con Marcela sobre temas de selección. Muy de vez en cuando con Ángela, pero realmente es que, pues a mí no me compete hablar de una selección de la que yo no hago parte. Yo creo que, lo importante es seguir siempre en mi ritmo. Un jugador lo deben medir por su nivel futbolístico y eso es lo que me preocupa cada día, mantenerme en mi más alto nivel.

La polémica sigue creciendo en la Selección. | Foto: Getty Images

SEMANA.: Con ese mensaje. ¿Usted renunció a la Selección?, es decir, ¿si mañana la llaman, no acepta la convocatoria?

Y.R.: No, yo en ningún momento dije que renunciaba a la Selección. Yo no puedo renunciar a algo de lo que no haces parte.

SEMANA.: ¿Qué mensaje le manda a Ángelo Marsiglia, técnico de la Selección Colombia?

Y.R.: Cada quien tiene su momento y es el momento de él. También yo pienso que en la vida una obra bien o no. Él es el técnico, tiene la carpeta, él ya decidió el equipo, la plantilla que me imagino y todo el mundo piensa que es por el bien del país, porque pues, o sea, esos partidos y ese campeonato tan importante como los Olímpicos, es para que 50 millones de personas estén al tanto de que la Selección gane una medalla, más por todo lo que han hecho en estos años. Hay gran expectativa. Entonces yo le deseo, que ojalá y se pueda cumplir eso y que la plantilla que haya escogido sea la más correcta y adecuada para que cada una de las jugadoras pueda brindarnos a todo un país esa gran alegría.

SEMANA.: Si no es lo futbolístico, si limó asperezas con Álvaro González. ¿el veto viene de las jugadoras?

Y.R.: Como dije, yo no hablo con las jugadoras de la Selección, entonces realmente no tendría una respuesta, no sabría qué decir, pero yo me imagino, que unas jugadoras no mandan sobre la selección. Se supone que es por nivel.

Yoreli Rincón junto Álvaro González Álzate, dirigente de la FCF. | Foto: Foto tomada del perfil de X @Carito1929

SEMANA.: Cuando pasa una convocatoria tras otra y no se ve ¿qué más pasa por su cabeza?

Y.R.: Siempre he tenido la respuesta y es, no tengo ni idea. Ni siquiera he sabido nunca el por qué.

SEMANA.: En libertadores y la liga, los hinchas le gritan a viva voz: “selección, selección, selección”. ¿Qué les dice?

Y.R.: Me pone los pelos de punta. Me da mucho sentimiento porque es mi sueño, o sea, todo el mundo tiene sueños, pero el más grande de todos y no entiendo si tienes todas las capacidades, obviamente es difícil. Cuesta bastante y eso, la verdad me pone muy sentimental cuando lo escucho.

SEMANA.: ¿Se cansa de esperar cumplir ese sueño? es decir, ¿Ese sueño tiene un plazo?

Y.R.: No, no tengo ni idea. Ahora tengo que asimilar este golpe y seguir solo pensando en ganarme la liga con Nacional.

SEMANA.: ¿Cómo trabaja para asimilarlo, quién le ha ayudado?

Y.R.: No lo he logrado, la noticia apenas salió hace pocos días. De hecho, es la primera entrevista que doy, porque ni siquiera sabía qué decir. Esto es muy difícil. Desaparecí, los teléfonos los apagué. También de las redes sociales y por un buen tiempo lo voy a hacer, no quiero saber nada de mensajes en redes sociales y mi familia llegó aquí de sorpresa, entonces para mí realmente ha sido un alivio enorme haberlos tenido a ellos y no quedarme como sola aquí con tantos mensajes y preguntas por qué realmente son muchísimas todo el tiempo sobre lo mismo. No tengo respuestas.

SEMANA.: ¿Le cansa este tema del presunto veto?

Y.R.: Es que con todo respeto yo creo que es el sueño de todo un país, que a mi me vuelvan a llamar. Ese día van y voy a descansar del tema.

SEMANA.: ¿Qué cree que pasaría si un jugador como James o Falcao fuera vetado como usted?

Y.R.: Yo también me gané el título de ídolo en el femenino. Ellos son una figura más grande a nivel masculino, pero creo que nosotras también merecemos el mismo respeto y que de pronto nos traten como tal. Para mi James ha sido la locura, es el máximo y potencial y exponente del fútbol masculino y obviamente que a uno a veces hasta lo pidan de la misma forma que él es un orgullo. La diferencia es que cuando James tuvo ciertos problemas, los arreglaron y lo llamaron de una vez, porque todo un país lo iban a pedir. Con el fútbol femenino es un poco diferente y bueno ya van seis años y hay que seguir, quién sabe cuántos años más. Yo creo que yo me retiro el fútbol y nunca más vuelvo a la selección. Yo creo que cada quien tiene como un destino trazado y de pronto el mío era simplemente ser esa mujer y luchadora que iba a destapar muchas ollas y de pronto en el camino, cerrar la brecha para el fútbol femenino. Lo he llegado a pensar, que en verdad, tal vez ese era mi papel aquí. Ser esa jugadora que les ayudará a abrir muchísimas puertas.

SEMANA.: ¿Cuál es la mayor satisfacción de todo eso que logró extrafutbolísticamente?

Y.R.: Que les pagaran un poco más en la Selección, eso me complace mucho. Yo peleé mucho el tema de que nos trataran igual, que la selección femenina tuviera la misma preparación de la masculina, entonces por ende que siempre llegaran las fechas FIFA y que tuvieran prioridad para disputarla. Eso era una desventaja que nosotros teníamos ante las otras selecciones cada vez que íbamos a mundiales, Juegos Olímpicos. Mientras nos preparábamos en Bogotá, las selecciones cada mes tenían fecha FIFA. Nosotros jugábamos contra niños de 15 años. Después de mis llamados, casualmente, la Selección mensualmente tiene sus fechas FIFA y a mí me parece que eso es un plus enorme.

SEMANA.: ¿Cómo es su relación con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún?

Y.R.: No, es lo que digo, yo hace 6 años no hago parte de la Selección, o sea, cuando tú no haces parte de la empresa en la que trabajas, me imagino que no te vas a tomar café con el ex jefe todo el tiempo. No tengo mucha comunicación con esa gente, pero a Ramón me lo he encontrado, yo creo que unas dos o tres veces y ha sido muy respetuoso. Me ha saludado. Creo que preciso nos encontramos una vez en Barranquilla en un restaurante y nos hemos saludado. Cruzamos algunas palabras dos minutos y ya.

SEMANA.: ¿No le da miedo hablar otra vez de esto?

Y.R.: Me están haciendo preguntas como para sacarme respuestas que no tengo, o sea, que a mí me pregunten si Yoreli Rincón tiene miedo de hablar cuando ha sido la jugadora que más hablado en el país por las por los derechos de las jugadoras, no tiene sentido. En ningún momento, yo siempre he estado dispuesta a hablar y he dicho absolutamente todo. Lo que pasa es que si me preguntan por qué no me llaman a la Selección, no lo sé, no tengo ni idea, no tengo una respuesta.

SEMANA.: Claro, pero también cada que hablan, pareciera que buscan callarlas...

Y.R.: No tengo ni idea, o sea, cuando he tenido que hablar y luchar por los derechos de las futbolistas, siempre he luchado por las futbolistas. Jamás he luchado por mis derechos. Nunca peleo nada individual. Mis peleas, fueron cuando por ejemplo yo pedí el premio del equipo, o sea, del Huila de la Copa Libertadores. Ahí, yo dejé de ser llamada a la Selección precisamente por ese premio del equipo, cuando yo en mi contrato tenía un premio individual. Pero yo no me iba a quedar callada, porque las otras 18 corrieron conmigo en esa Libertadores y ganaron. Entonces realmente, cuando hay que luchar, pelear por el fútbol femenino, yo siempre lo he hecho.

Yoreli Rincón milita en Italia con buen rendimiento durante todos sus compromisos | Foto: Getty Images

SEMANA.: ¿Quiere enviar un mensaje a todos los que no pierden la ilusión de verla con la tricolor?

Y.R.: Solo tengo palabras de agradecimiento porque a donde voy, siempre, siempre recibió un apoyo incondicional, palabras muy lindas. La gente me reconoce mucho más que por lo que ni siquiera hago en la cancha, sino por la lucha que he tenido hacia millones de personas, porque lo merecen y me hacen sentir que lo que yo he hecho, no es por las futbolistas, o sea, es darle fuerza y voz a las mujeres que estaban en muchos otros ambientes laborales y que no tenían la fuerza, ni la valentía para pelear por lo que se merecen. Así que para mí es un reconocimiento enorme. Yo creo que es el mayor tesoro, premio, trofeo y medalla que me llevaré hasta el día que yo ya no juegue más fútbol. Yo creo que será mi mayor título y agradecerles siempre enormemente.

SEMANA.: Y a las jugadoras de la Selección y dirigentes de FCF ¿les quiere decir algo?