Polémica: Cata Usme negó vetos en la Selección Colombia femenina y Yoreli Rincón le respondió

Desde la Copa América de Chile, Yoreli no está en la Selección Colombia femenina de mayores. El no llamado a esta convocatoria desató la polémica, ya que se volvió a hablar de ‘vetos’ al interior de la Selección Colombia. Rincón no dudó en referirse a su ausencia, lo hizo a través de sus redes sociales: “Se acabó. No la lucho más. Definitivamente, no es pa’ mí”.