Fredy Guarín habla de su relación con Andreina Fiallo y responde al video de Sara Uribe, ¿qué dijo?

F.G.: Ese día mis amigos y allegados me escribierton dizque armándome plan para que nos fuérmos con los pelados. Me decían, “vámonos pa tal lado, pa tal otro”. Casi todos tienen hijos también y me escribían que bacano que me quedara con Jacobo (risas). Pero no, yo me levanté a las 7 de la mañana y tenía un poco de mensajes. Claro que lo vi y la verdad es que Sara tiene un valor impresionante, porque no es fácil salir a hablar de estos temas que tocan y llegan de una manera o muy buena o muy mala. No tiene punto medio un mensaje así. Pero vamos al contexto del mensaje y es bonito. Hay que ver lo bueno, estoy en un punto de mi vida que a lo malo no le pongo cuidado. Ella nos está mostrando que tenemos que ser mejores padres, darles más tiempo a nuestros hijos. Ella lo habló general, pero me lo tomo personal por ser la madre de mi hijo y es a él al que nombra. En mi caso, anduve en un camino oscuro, no me quería, no me aceptaba, no me valoraba. Si yo no estaba bien, ¿qué le iba a dar a mis hijos? El caso de Jacobo a mí me tocó mucho, porque a mí me daba temor hacer sentir tan mal a mi hijo, que ya tiene 5 años, como hice sentir mal a mis hijos mayores Daniel y Danna. Entonces tomé la decisión de no estar con mi hijo para no hacerle ese mismo daño. Sé que no lo van a entender, pero yo hoy día lo estoy entendiendo. ¿Que si quiero estar con Jacobo? Sí, estoy para las que sea con mi hijo. Tengo mi corazón limpio, sano, tengo todo el tiempo para ellos. Que cuenten conmigo en cualquier momento, lo primero que quiero hacer es darles un abrazo a mis hijos y que vean a este padre renovado. Quiero que mis hijos disfruten de un padre sobrio, amoroso, responsable, darles todo el tiempo del mundo. Ellos y mis padres son lo más importante, valioso, lo que yo más amo en mi vida. Quiero dar solo amor, no más tristezas, no más decepciones. Tienen a un padre, hijo, hermano que se está limpiando, que hace todo bien. Ahora, si Sara me quiere dar a mi pelao, bienvenido (risas). Es sarcasmo, pero sí, que sepa que aquí estamos. Estoy dispuesto pa’ las que sea, poderlos ver a los ojos, pedirles perdón, deseo de todo corazón disfrutarlos y que me disfruten a mí.