A Sara Uribe le preguntaron si volvería con Freddy Guarín y esta fue la contundente respuesta que dio

Sara publicó recientemente para rememorar todo el mes de agosto, que fue uno de los mejores que tuvo la paisa y ella misma lo describió como un tiempo de “de definición, de orden y saber lo que quiero (y lo que no). Qué maravilla de mes y no solamente por lo que viví al lado de mi niño (un mes más viéndolo crecer gracias a Dios), sino porque han venido tomando forma sueños y anhelos de mi corazón. Hoy se acaba agosto y que se tenga septiembre hijuemadre”.

Abajo del texto anterior, la paisa también explicó una a una sus fotos, llegando al quinto ítem que era el correspondiente a su hijo, en el que dejó claro que el pequeño sí tuvo un quebranto de salud que requirió atención médica, pero que afortunadamente no pasó a mayores y ahora se encuentra en óptimas condiciones. “Jaquito se me enfermó, pero no le duró mucho y se curó rápido”, declaró la paisa en su cuenta oficial de Instagram.