A esto se dedica el millonario esposo de Estefanía Borge

Estefanía Borge es una de las actrices más bellas y versátiles de la televisión. Es reconocida por roles que ha desempeñado en novelas y series como Sala de Urgencias 2; El Joe, la leyenda; y La hija del mariachi , siempre interpretando a mujeres con un carácter fuerte que se roba no solo la atención de los televidentes, sino suspiros y halagos, pues con ellos siempre ha podido mostrar su escultural figura.

La actriz no solo ha asumido este estilo de vida en su vida privada, también la ha llevado a ámbitos públicos como sus redes sociales y su participación en la primera temporada de MasterChef Celebrity, donde no solo demostró que es una gran cocinera, sino que incluso tuvo varios roces con los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, porque ella siempre quiso imprimirle a sus platos un nivel balanceado en proteínas y grasas, que no siempre se lograba cumplir de acuerdo a los retos y los pedidos de los chefs.