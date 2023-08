Estefanía Borge le respondió a un seguidor si se ha realizado cirugías estéticas en su abdomen

“¿Durante tu proceso te has hecho tratamientos estéticos para mejorar la piel del abdomen?”, fue la pregunta de la seguidora, la misma que Borje de inmediato agarró y desarrolló en un video, en el que no solo dice con palabras cómo ha logrado el abdomen plano que tiene luego de tres embarazos, sino que también se despacha mostrándolo a flor de piel, dejando claro que todo en ella es natural.

“Esta es una pregunta que me hacen muchísimo… De hecho miren, nunca les había mostrado, pero yo tengo aquí mi cesárea (señala su cicatriz), son tres, porque para el apéndice también me rajaron por ahí, para no hacerme acá, y la verdad no he necesitado ningún procedimiento quirúrgico, esto es haciéndole”, declaró la actriz levantando su buso y bajando su licra para dejar su vientre al descubierto.