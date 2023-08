VIDEO | María Fernanda Yepes relató el fuerte accidente que sufrió con su esposo

Yepes no solo ha estado reflexiva sobre cómo ella está expuesta a este tipo de asuntos por el solo hecho de manejar moto y cómo esto se vuelve tan cotidiano que no se tiene conciencia plena de lo que se está arriesgando. Además, también visibilizó lo mal que se comporta la gente en las diferentes zonas del país, como la Costa Caribe, donde según ella muchos manejan moto sin la protección requerida por la autoridad, arriesgando la vida de niños e incluso haciendo otras actividades como chatear o hablar por celular.

“Chicos, las personas que andan en moto tengan mucho cuidado, cuiden su vida, cuiden la vida de la persona que llevan ahí y cuiden la vida de las otras personas. Aquí en la costa y en muchas partes no hay cuidado con el manejo de las motos, se vuelan pares, se pasan los semáforos en rojo, muchas veces no tienen seguro, la gente no usa casco y no se protegen para andar en moto”, y añadió que “yo he visto unas cosas, por ejemplo vi una señora con una niña en la moto y chateando, o tres personas en una moto o personas que manejan con alcohol”.