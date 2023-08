Aseguran que Britney Spears y su esposo Sam Asghari se separaron por una infidelidad

“Me pregunto: ¿cuál es el SECRETO? ¿QUÉ ESTÁN ESCONDIENDO? ¡Vamos, padre sabio, querías sentarme durante cuatro meses y exponer mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchaba como un maldito perro, INTIMIDÁNDOME CON SUS PREGUNTAS. ¡Todas las mañanas me despierto y cada noche antes de irme a dormir le rezo al put* Dios que recibas solo 5 minutos del dolor que sentí en ese lugar durante 4 meses! ¡Rezo para que te quemes en el infierno, lo siento hijo de put*!”.

“Lo diré hasta el día que me muera... ¡Mi familia arruinó mi vida! Ellos me trataron como a un put* perro. Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo MÁS FEO, además de estar asustada por lo que él haría. ¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!”.