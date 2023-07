Hermana de Britney Spears habló de la relación actual que mantiene con la cantante: “solo siento amor absoluto”

¿Mala relación entre hermanas?

A principios de año Jamie Lynn en el programa estadounidense Special Forces: World’s Toughest Test, aseguró que está muy orgullosa de su hermana mayor, Britney, sin embargo, dado el nivel de fama que la princesita del pop adquirió cuando Lynn estaba aún muy pequeña, siente que en este momento no tiene autoestima y lucha todos los días para conseguirla. | Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

“Pssss aquí hay fotos de lo que puede hacer daño a los nervios que tengo en el lado derecho de mi cuerpo y se adormece todas las noches. No es una historia de víctima o llorando por eso, porque nunca fui un gran problema... ¡Me senté en una silla durante 10 horas al día y sin derechos durante 4 meses! Me lastimaron y no se hizo nada excepto que perdí 15 años de mi vida con mi familia siendo dueña de mi nombre... Sometida a ser un ángel mientras mi padre tiene a 5 mujeres en su autobús de gira bebiendo esa taza de café... tan fresco y suave que debe ser. Ha sido agradable tener mi nombre durante 15 años…”, arremetió Britney anunciando una vez más los supuestos excesos de su padre.

Finalmente, la intérprete de Baby One More Time dejó en evidencia un hecho que le habría generado una herida inmensa con su hermana: “sinceramente, me sorprenden las dificultades que dices que has tenido al tenerme como tu hermana... Lamento que te sientas así, pero nunca toques mi pie roto en la cocina, ¡diciéndome que vaya al médico porque la infección de mi pie podría infectar a sus hijos reales!”, añadió.