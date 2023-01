Britney Spears está furiosa con su hermana y la atacó en Instagram con fotos de su enfermedad

Vuelve y juega el tire y afloje entre las hermanas Spears y todo de cuenta la última aparición de la menor, Jamie Lynn en el programa estadounidense Special Forces: World’s Toughest Test, donde aseguró que está muy orgullosa de su hermana mayor, Britney, sin embargo, dado el nivel de fama que la princesita del pop adquirió cuando Lynn estaba aún muy pequeña, siente que en este momento no tiene autoestima y lucha todos los días para conseguirla.

Y aunque Jamie sí reconoció que su familia “explotó” a Britney para beneficiarse económicamente de todo el éxito musical que ella tenía a través de la tutela que su padre le interpuso, la intérprete de Toxic no aguantó la ira y la rabia por las palabras de su hermana y se fue de frente contra la actriz en Instagram, donde le dedicó dos publicaciones que comparten el mismo texto extenso en el que ‘Brit’ le aclara qué es lo realmente difícil en la vida familiar de los Spears.

- Foto: afp

“¿Vamos a decir que fue difícil ser mi hermana? Mmmmmm…. ¿De verdad? Bueno, este era mi plan de spa en Las Vegas, ya que mis amigos de la infancia tenían la cabeza en alto con un asiento para sus pies y una botella de champán para cada uno de ellos, mientras YO ESTABA EN LA PUERTA sin permiso para entrar, ¡Pero apuesto tu último dólar a que esa noche obtendrán su entretenimiento de mí!”, inicia el párrafo que Britney le dedica a su hermana, haciendo énfasis en el duro esfuerzo que tuvo que hacer ella durante toda su vida para seguir trabajando obligada por la tutela.

“He aprendido de los MEJORES… ¿Nos atrevemos a dejar de lado nuestro AUTOCUIDADO Y RECONOCER a un amigo de la infancia? ¡Por qué no! ¡Le enseñamos el SIGNIFICADO DE MAL y luego la tiramos al final sin derechos propios! ¿Quieres que lo comparta en Telly? ¡Prefiero escupirles en la cara y destrozarlos en Instagram, porque eso es todo lo que mi familia ha sido para mí!”, arremete Britney haciendo referencia a sus padres y cómo durante su infancia y su adultez se habría aprovechado de su talento sin dejarla ser libre con los frutos de su trabajo.

La artista tiene más de 40 millones de seguidores en Instagram. - Foto: Instagram: @britneyspears

Luego viene lo realmente serio por parte de Britney, porque no contenta con copiar dichas palabras tan duras para su hermana, también le recordó la enfermedad que sufre a causa del estrés y la explotación laboral que tuvo que vivir bajo la tutela de James Spears. “Pssss aquí hay fotos de lo que puede hacer daño a los nervios que tengo en el lado derecho de mi cuerpo y se adormece todas las noches. No es una historia de víctima o llorando por eso, porque nunca fui un gran problema... ¡Me senté en una silla durante 10 horas al día y sin derechos durante 4 meses! Me lastimaron y no se hizo nada excepto que perdí 15 años de mi vida con mi familia siendo dueña de mi nombre... Sometida a ser un ángel mientras mi padre tiene a 5 mujeres en su autobús de gira bebiendo esa taza de café... tan fresco y suave que debe ser. Ha sido agradable tener mi nombre durante 15 años…”, arremetió Britney anunciando una vez más los supuestos excesos de su padre.

Finalmente, la intérprete de Baby One More Time dejó en evidencia un hecho que le habría generado una herida inmensa con su hermana: “sinceramente, me sorprenden las dificultades que dices que has tenido al tenerme como tu hermana... Lamento que te sientas así, pero nunca toques mi pie roto en la cocina, ¡diciéndome que vaya al médico porque la infección de mi pie podría infectar a sus hijos reales!”, añadió.

Britney Spears, y sus también chihuahuas: Bit Bit y Lucky, como el nombre de dos de sus canciones. Estos chihuahuas tiene su propia habitación en la lujosa mansión de la artista en Beverly Hills. Foto: tomada de www.rsvponline.mx

Así pues, se escribe otro capítulo en la pelea infinita entre Britney y su familia, que se suponía ya había estaba cesando, pues la misma cantante le celebró el cumpleaños a Jamie con una foto de ella en su perfil de Instagram y a su madre le mandó a decir en un post que ya podían tomarse una taza de café, hecho que al parecer nunca se dará.