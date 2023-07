Yina Calderón confiesa, sin querer, que porta armas de fuego

El tráfico pesado y las obras que hay repartidas por toda la ciudad hicieron que Yina se saliera de casillas y no solo diera su opinión sobre el caos que se vive a diario en Bogotá, sino que pasó a temas como la seguridad y ahí fue donde dio declaraciones escandalosas sobre las “limpiezas sociales” y el porte legal de armas.

“Bogotá cada día está peor. Señora alcaldesa, de verdad, yo no sé… Eso no es legal, pero por qué no hacen una limpiecita humanitaria, o, sino que nos permitan a cada uno andar con arma… Bueno, nosotras en nuestro caso y hay gente que mantenemos arma por seguridad, pero deberían que todo el mundo tenga arma hijue**** y el que vaya robando…”, declaró la empresaria para finalizar haciendo una señal de disparo con sus manos.