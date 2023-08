Ana del Castillo fue sorprendida por un fan en pleno show; le dio costoso regalo y no ocultó su emoción

Ana del Castillo conquistó al público colombiano con la potencia vocal que posee desde muy pequeña, brillando en escenarios de todo tipo. La cantante cautivó con su estilo, su preparación y su imponencia, abriéndose paso en un género musical que lideraban los artistas masculinos desde hace muchos años.

Ana del Castillo. | Foto: instagram @paulacastrillonstudio

La celebridad vallenata no dudó en construir una sólida trayectoria, interpretando toda clase de letras y ritmos. Poco a poco fue rodeándose de aplausos y elogios de sus fans, quienes la impulsaron para salir adelante y pasar la página con situaciones complejas que protagonizó en el pasado.

Según se pudo ver meses y años atrás, Ana del Castillo fue blanco de críticas en redes sociales por varios contenidos en los que se le veía pasada de tragos y excediendo los límites en el consumo de estas bebidas. La artista realizaba transmisiones en vivo a través de Instagram, desatando reacciones negativas en quienes veían sus contenidos.

Ana del Castillo, famosa cantante. | Foto: Instagram @anadelcastilloj

Tras un proceso personal, la intérprete logró desligarse del alcohol y le dio un giro a su vida, creciendo nuevamente en la música. La vallenata renació y se robó la euforia de sus seguidores, quienes acudieron a diversos eventos para escucharla cantar por todo lo alto.

Sin embargo, recientemente, un video comenzó a rondar en las redes sociales por una inesperada situación que se presentó en uno de los shows de la colombiana. Ana del Castillo estaba cantando en una presentación, cuando fue sorprendida por un hombre que estaba en el público.

Ana del Castillo. | Foto: Foto: Instagram @anadelcastilloj

De acuerdo con las imágenes que se apreciaron, la famosa estaba en la tarima cuando un hombre la llamó con gestos y causó curiosidad en ella. Al acercarse, la cantante se dio cuenta que el fanático le quería dar un detalle muy particular y no dudó en recibirlo con mucha emoción.

Según se apreció, la persona le dio una botella de whisky escocés, el cual es bastante costoso y reconocido en el mercado. Este trago está avaluado por más de un millón de pesos colombianos, por lo que la sorpresa fue muy grande para quienes detallaron la situación.

Ana del Castillo afirmó que no se lo podía tomar en ese instante, por lo que lo guardaría y lo disfrutaría luego. “Gracias, manito. No me lo puedo tomar ahora, pero me lo entierro después”, dijo entre risas, frente a todo el público.

Ana del Castillo se sinceró y contó cómo es su relación con el alcohol

Semanas atrás, la celebridad concedió una entrevista con el periodista Víctor Sánchez, en la que reflejó un poco de sus pensamientos, anécdotas y vivencias.

En esta charla, surgió el tema del licor, por lo que la artista vallenata se sinceró y mencionó que era algo que le gustaba demasiado, pero se encontraba en una faceta de su realidad en la que se estaba amando más. Allí recordó todo el tema de los videos pasados con el alcohol, explicando qué pasaba por su cabeza durante la pandemia.

Ana del Castillo. | Foto: Twitter @anadelcastilloj

“El licor es lo más sabroso que hay, (pero) ahora estoy en un momento de mi vida donde me estoy amando más, antes me amaba, pero mi mayor momento de licor fue cuando hice esos en vivo de la pandemia… Yo pensaba que todos nos íbamos a morir, pero ahora me estoy amando más, estoy aprovechando el tiempo porque a veces yo tomaba dos o cuatro días y no servía para nada, pero me di cuenta de que en esos días podía ensayar, escuchar una canción y ya no me hace falta”, dijo en el clip.

De igual manera, en esta conversación, la cantante derrumbó la imagen de “mujer ruda” y expuso lo sentimental y sensible que era realmente, llorando constantemente por diversas cosas como la música de Diomedes o por la gente que es desleal.

“Yo soy muy sentimental, aunque tú me veas fuerte, yo también me derrumbo, me hace llorar cuando la gente no es leal, la música de Diomedes, la aceptación que he tenido ante la gente, tú tienes que ir a un concierto para que te des cuenta de que a mí me besan y me abrazan y a mí eso no me da rabia”, apuntó.

La celebridad habló de su relación con el alcohol. | Foto: Foto: Instagram @anadelcastilloj

No obstante, Ana del Castillo mencionó que se debía a su público y estaba completamente agradecida por la acogida que tuvo en la industria musical, tirando pullas a colegas que se subían de ego y actuaban de mala forma con aquellos que les pedían fotos o acercamientos.