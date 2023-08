Ana del Castillo deslumbró con su tonificado y escultural cuerpo; presumió su figura en un video

Ana del Castillo se convirtió en una de las voces femeninas que más prometía llegar por lo alto en el vallenato, saltando a la fama nacional con su talento musical y su potencia artística. La cantante se abrió paso entre sus colegas masculinos y demostró su poder colombiano para este género, llamando la atención de un público diverso que se interesaba por verla en escena, escuchando de cerca sus matices, sus tonos y su pasión al darles estilo a las letras.

Poco a poco la colombiana alcanzó un gran reconocimiento por su voz y su trabajo profesional, derrumbando los imaginarios que había en el pasado por las polémicas que protagonizó. Su vida dio un giro total, disfrutando plenamente de música, eventos y rutinas saludables.

De hecho, recientemente, Ana del Castillo dejó sin palabras a los curiosos de las redes sociales con una serie de contenidos en los que presumió su tonificado cuerpo. La intérprete sorprendió al mostrar cómo lucía su figura actualmente, enmarcando su abdomen y su torso.

Foto: Instagram @anadelcastilloj | Foto: Foto: Instagram @anadelcastilloj

En las imágenes, que se publicaron en escenarios como Instagram, se pudo observar que Ana del Castillo llevaba puesto un top en color crudo y unos shorts claros, mientras que posaba con unos calcetines cortos y unos zapatos deportivos. Todo el atuendo era perfecto para dejar a la vista sus músculos y sus líneas corporales, las cuales no pasaron desapercibidas entre los fanáticos.

A pesar de que el contenido muestra a la cantante, aparentemente, tomando en broma estos videos, también se le vio presumiendo las venitas que se asomaban en esta zona de su cuerpo, por lo que bajó un poco la prenda inferior.

Es importante recordar que Ana del Castillo, en el pasado, se sometió a procedimiento estéticos para realizarse retoques específicos, alcanzando su cuerpo soñado. No obstante, el trabajo en el gimnasio y con las rutinas de ejercicio le ayudó para moldear su figura, tal y como lo esperaba.

Los elogios fueron basados en su cuerpower y “lo guapa que se veía”, pues plasmaba sensualidad y era toda una “bomba” de belleza.

Ana del Castillo presumió su cuerpo. | Foto: Twitter @anadelcastilloj

Ana del Castillo abrió su corazón y reveló cómo es su relación con el alcohol

Semanas atrás, la celebridad concedió una entrevista con el periodista Víctor Sánchez, en la que reflejó un poco de sus pensamientos, anécdotas y vivencias.

En esta charla, surgió el tema del licor, por lo que la artista vallenata se sinceró y mencionó que era algo que le gustaba demasiado, pero se encontraba en una faceta de su realidad en la que se estaba amando más. Allí recordó todo el tema de los videos pasados con el alcohol, explicando qué pasaba por su cabeza durante la pandemia.

Ana del Castillo | Foto: Instagram @anadelcastilloj

“El licor es lo más sabroso que hay, (pero) ahora estoy en un momento de mi vida donde me estoy amando más, antes me amaba, pero mi mayor momento de licor fue cuando hice esos en vivo de la pandemia… Yo pensaba que todos nos íbamos a morir, pero ahora me estoy amando más, estoy aprovechando el tiempo porque a veces yo tomaba dos o cuatro días y no servía para nada, pero me di cuenta de que en esos días podía ensayar, escuchar una canción y ya no me hace falta”, dijo en el clip.

De igual manera, en esta conversación, la cantante derrumbó la imagen de “mujer ruda” y expuso lo sentimental y sensible que era realmente, llorando constantemente por diversas cosas como la música de Diomedes o por la gente que es desleal.

“Yo soy muy sentimental, aunque tú me veas fuerte, yo también me derrumbo, me hace llorar cuando la gente no es leal, la música de Diomedes, la aceptación que he tenido ante la gente, tú tienes que ir a un concierto para que te des cuenta de que a mí me besan y me abrazan y a mí eso no me da rabia”, apuntó.

La colombiana fue blanco de elogios en redes sociales - Foto: Instagram @anadelcastilloj | Foto: Foto: Instagram @anadelcastilloj

No obstante, Ana del Castillo mencionó que se debía a su público y estaba completamente agradecida por la acogida que tuvo en la industria musical, tirando pullas a colegas que se subían de ego y actuaban de mala forma con aquellos que les pedían fotos o acercamientos.