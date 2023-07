Ana del Castillo se confesó sobre su intimidad y aseguró que ya tiene ‘telaraña’

“El licor es lo más sabroso que hay, (pero) ahora estoy en un momento de mi vida donde me estoy amando más, antes me amaba, pero mi mayor momento de licor fue cuando hice esos en vivo de la pandemia… Yo pensaba que todos nos íbamos a morir, pero ahora me estoy amando más, estoy aprovechando el tiempo porque a veces yo tomaba dos o cuatro días y no servía para nada, pero me di cuenta que en esos días podía ensayar, escuchar una canción y ya no me hace falta”.

“Yo soy muy sentimental, aunque tú me veas fuerte, yo también me derrumbo, me hace llorar cuando la gente no es leal, la música de Diomedes, la aceptación que he tenido ante la gente, tú tienes que ir a un concierto para que te des cuenta de que a mí me besan y me abrazan y a mí eso no me da rabia”, apuntó.