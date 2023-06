Ana del Castillo abrió su corazón y reveló cómo es su relación con el alcohol: “Ahora me estoy amando más”

Ana del Castillo saltó a la fama nacional con su talento musical, convirtiéndose en una de las voces femeninas que prometía llegar por lo alto en el vallenato. La cantante se abrió paso y demostró su potencial artístico, llamando la atención de un público diverso que se interesaba por verla en escena, escuchando de cerca sus matices, sus tonos y su pasión al darles estilo a las letras.

La cantante se robó las miradas con su potente voz y talento para el vallenato - Foto: Instagram @anadelcastilloj

Pese a su gran brillo en la música, la colombiana fue señalada y criticada en redes sociales por el consumo de alcohol que tuvo en una etapa de su realidad, llegando a pasar momentos fuertes y controversiales. Algunas presentaciones se vieron afectadas, varios videos fluyeron por las plataformas digitales y distintos contenidos la llevaron a ser juzgada por colegas y conocidos.

Sin embargo, Ana del Castillo se renovó, tomó decisiones radicales y le dio un giro a su vida, despegándose un poco de esta bebida. De hecho, recientemente, la celebridad concedió una entrevista con el periodista Víctor Sánchez, en la que reflejó un poco de sus pensamientos, anécdotas y vivencias.

La cantante se sinceró sobre su relación con el alcohol - Foto: Instagram @anadelcastilloj

En esta charla, surgió el tema del licor, por lo que la artista vallenata se sinceró y mencionó que era algo que le gustaba demasiado, pero se encontraba en una faceta de su realidad en la que se estaba amando más. Allí recordó todo el tema de los videos pasada con el alcohol, explicando qué pasaba por su cabeza durante la pandemia.

“El licor es lo más sabroso que hay, (pero) ahora estoy en un momento de mi vida donde me estoy amando más, antes me amaba, pero mi mayor momento de licor fue cuando hice esos en vivo de la pandemia… Yo pensaba que todos nos íbamos a morir, pero ahora me estoy amando más, estoy aprovechando el tiempo porque a veces yo tomaba dos o cuatro días y no servía para nada, pero me di cuenta que en esos días podía ensayar, escuchar una canción y ya no me hace falta”, dijo en el clip.

Ana del Castillo mostró su lado sensible en una entrevista - Foto: Instagram @anadelcastilloj

De igual manera, en esta conversación, la cantante derrumbó la imagen de “mujer ruda” y expuso lo sentimental y sensible que era realmente, llorando constantemente por diversas cosas como la música de Diomedes o por la gente que es desleal.

“Yo soy muy sentimental, aunque tú me veas fuerte, yo también me derrumbo, me hace llorar cuando la gente no es leal, la música de Diomedes, la aceptación que he tenido ante la gente, tú tienes que ir a un concierto para que te des cuenta que a mí me besan y me abrazan y a mí eso no me da rabia”, apuntó.

No obstante, Ana del Castillo mencionó que se debía a su público y estaba completamente agradecida por la acogida que tuvo en la industria musical, tirando pullas a colegas que se subían de ego y actuaban de mala forma con aquellos que les pedían fotos o acercamientos.

“Hay artistas que medio pelan el diente, llevan cuatro fotos y dicen que ya no se quieren tomar más fotos, a mí eso me mata porque yo sí me le debo al público y me ha hecho estar donde estoy. No acepto que mi equipo de trabajo me diga que nos vayamos porque yo me voy cuando quiera y me tomo la foto con la gente”.

De igual manera, en esta entrevista que le hicieron a Ana del Castillo de Origen Valledupar, se sinceró y comentó un poco de su crecimiento laboral, económico e interno, al punto de no necesitar de nadie para alcanzar sus metas. Esta aclaración surgió luego de que se especulara sobre sus bienes y sus ingresos, puntualizando que podrían ser producto de pagos monetarios de hombres, según comenta Publimetro.

Ana del Castillo, cantante de música vallenata. - Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: anadelcastilloj

“Sí, varias personas, pero lo importante es ver a costa de qué. Esta casa que tú ves aquí. Esta no me la puede sacar ningún hombre, esta casa la compré yo, la hice yo, la fundamenté yo. Y nadie puede decirme, ‘estuviste conmigo y por eso te di 20 o 50 ‘barras’ para que hicieras este muro”, mencionó cuando le preguntaron si había recibido propuestas indecentes de algunos hombres.

La celebridad musical afirmó que los muros de su casa los construyó con su voz, su trabajo y su talento, por lo que ningún hombre puede pedirle o reclamarle algo.

“A mí no me gustan las cosas fáciles. Yo no soy fácil, yo se la doy al que me guste. Me ofrecieron carro, camioneta, casa, y cualquier cantidad de dinero. Yo no he recibido eso”, agregó.