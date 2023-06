¿Igual a Diomedes? Comparan a Ana del Castillo con el cantante por su reacción durante pelea en pleno concierto

Diomedes Díaz fue, quizá, el cantante de vallenato más reconocido de todos los tiempos. Amarte más no pude, El cóndor herido y Sin medir distancias son algunos de los éxitos que lo catapultaron a la fama absoluta. Sin embargo, así como sus canciones, su comportamiento también lo hizo tan popular. Con 28 hijos reconocidos, el legado que dejó se vio reflejado en frases, acciones y momentos icónicos.

“No sé, Ernesto, no sé”, le respondió en su momento a McCausland volviéndose una de las respuestas más recordadas de una entrevista en la historia de Colombia. Asimismo, muchos recuerdan cuando subió a una joven invidente al escenario y le dijo: “Pa’ lo que tiene que ver hoy en día, es mejor estar ciego”. Ahora, la joven intérprete Ana del Castillo parece seguir sus pasos.

Y es que a sus 24 años, la vallenata no solo se ha consolidado en el medio por su voz, sino por tener una actitud desparpajada en extremo y protagonizar instantes icónicos en la tarima o en las redes sociales.

De hecho, sobre estas últimas, es clave recordar que viene siendo tendencia por ‘el paso del Nokia’, que es un peculiar movimiento de baile que hace en sus presentaciones y que ahora se ha convertido en todo un trend de TikTok.

No obstante, más allá de todo ello, ahora la intérprete se ha destacado por algunas frases que pronunció, las cuales habrían salido de la boca del ‘Cacique de la Junta’ en su momento, cuando este vivió un momento similar.

Lo que sucedió es que la artista se estaba presentando con normalidad, cuando de repente comenzó a darse una pelea en medio de la audiencia. “¿Esa mond* qué es? Van a dañarme la presentación. Los cajones están caros. A darse muñeca para mañana, amanecer recostado al cardón. ¿No les duele el pellejo?”, mencionó desde la tarima, pidiéndole a los causantes de la riña que se detuvieran.

No recordar a Diomedes después de eso resultó imposible , pues él ya había dicho, ante una escena igual, algo muy parecido. “Ábrele el ojo al cajón. Cuídense un poquito más ¿A ustedes no les duele el pellejo? Ustedes están locos”, indicó el fallecido vocalista desde una tarima hace décadas.

Con lo anterior, Del Castillo sigue dando de qué hablar, ofreciéndole momentos muy pintorescos a sus seguidores.

Ana del Castillo se destapó y contó sobre propuestas indecentes que le hicieron: “Se la doy al que me guste”

Pero no es solo en los escenarios, sino también fuera de ellos que la celebridad es objeto de comentarios, polémicas y hasta calumnias de todo tipo.

De hecho, recientemente, un video de TikTok mostró parte de una entrevista que le hicieron a Ana del Castillo de Origen Valledupar , donde se sinceró y comentó un poco de su crecimiento laboral, económico e interno, al punto de no necesitar de nadie para alcanzar sus metas. Esta aclaración surgió luego de que se especulara sobre sus bienes y sus ingresos, puntualizando que podrían ser producto de pagos monetarios de hombres, según comenta Publimetro.

“Sí, varias personas (le han ofrecido dinero para estar con ella), pero lo importante es ver a costa de qué. Esta casa que tú ves aquí. Esta no me la puede sacar ningún hombre, esta casa la compré yo, la hice yo, la fundamenté yo. Y nadie puede decirme, ‘estuviste conmigo y por eso te di 20 o 50 ‘barras’ para que hicieras este muro”, mencionó cuando le preguntaron si había recibido propuestas indecentes de algunos hombres.

La celebridad musical afirmó que los muros de su casa los construyó con su voz, su trabajo y su talento, por lo que ningún hombre puede pedirle o reclamarle algo.

“A mí no me gustan las cosas fáciles. Yo no soy fácil, yo se la doy al que me guste. Me ofrecieron carro, camioneta, casa, y cualquier cantidad de dinero. Yo no he recibido eso”, agregó.