El reconocido acordeonero Rafael Ricardo se encuentra en la unidad de cuidados intensivos; ¿qué le pasó?

Una noticia tiene en vilo al mundo de la música en Colombia, luego que se conociera que el acordeonero Rafael Ricardo sufriera un accidente cerebrovascular.

Tras el quebranto de salud, Rafael se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica María Auxiliadora de Cartagena.

“Sobre el estado de salud del músico, uno de sus hijos contó que a las 2:15 p. m. de este 18 de junio el músico está inconsciente. Lo entubaron. Ya le hicieron un TAC y no le salió hemorragia ni nada en la cabeza, pero falta determinar si (el accidente cerebrovascular) es isquémico. Estamos esperando que lo pasen a UCI (unidad de cuidados intensivos)”, se lee de manera textual en el diario El Universal.

El Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur) le envió un mensaje de aliento al acordeonero. “Desde la Gobernación de Bolívar a través de Icultur, abrazamos al maestro Rafael Ricardo en medio del quebranto de salud que atraviesa. Deseamos su pronta recuperación y pedimos al pueblo bolivarense unirse en oración. ¡Fuerza, maestro! Lo queremos y esperamos”, se lee en el perfil oficial de Twitter de la Institución.

Desde la @GobDeBolivar, a través de ICULTUR, abrazamos al maestro Rafael Ricardo en medio del quebranto de salud que atraviesa.



Deseamos su pronta recuperación y pedimos al pueblo bolivarense unirse en oración. ¡Fuerza, maestro!

Lo queremos y esperamos@vablelscaff @ivansanes pic.twitter.com/4OUjGLSdCD — Icultur Bolívar (@icultur_Bolivar) June 18, 2023

Según informa el mismo medio mencionado, un informe médico sobre la salud de Rafael será dado a conocer a las 11 de la mañana del lunes festivo 19 de junio.

El pasado 17 de junio el mismo instituto publicó un video donde Rafael Ricardo se ve en un gran estado de salud e invita a que visiten el municipio de San Juan Nepomuceno, que vivirá un festival el próximo 24 y 25 de junio.

Otro cantante colombiano con problemas de salud

Uno de los máximos representantes de la música de despecho es Jhon Alex Castaño, quien ha puesto a brindar a más de uno mientras escuchan sus canciones, hecho por el cual sus miles de seguidores lo han catalogado como ‘el rey del chupe’. Cabe destacar que este género de música suele relacionarse con licor y algunas extravagancias como camionetas lujosas, caballos, etc.

El artista contó que atravesó duros problemas de salud por el trago - Foto: @jhonalexcastano

Con motivo del Día de la Madre y del lanzamiento de su nueva canción ‘Mamá perdón’, el cantante asistió como invitado junto con su madre, Nancy Puertas, al programa Día a Día del Canal Caracol, en donde su progenitora contó una que otra anécdota acerca de la infancia de este intérprete risaraldense, de 42 años.

La mujer se dejó ver contenta con la entrevista y, además, aseguró que la había consentido mucho durante esa fecha especial, pero, también, que estaba agradecida por los cambios que había visto en su hijo luego de tener algunos altibajos con su salud y su carrera.

Por otra parte, el artista reveló las preocupantes razones médicas por las que decidió dejar el consumo de alcohol y despejó las dudas al respecto que habían surgido alrededor de esto.

Todos los rumores comenzaron ante la baja de peso del cantante que se hizo evidente durante las últimas presentaciones. Este hecho hizo que sus seguidores comenzaran a preguntarse sobre en buen estado de salud de Jhon Álex.

El cantante dejó saber que ya no puede ingerir alcohol como antes - Foto: @jhonalexcastano

Además del detalle anterior, el artista no volvió a recibir trago para brindar con sus seguidores en sus conciertos, acción que siempre lo había caracterizado.

“Yo no estoy recibiendo trago porque no quiera, (...) debo estar medicado para no hincharme”, fueron las palabras de Castaño en el programa Día a Día.

El cantante dio a conocer a la audiencia, durante el magazín, que padece de diabetes e hipertensión; esta última provocada por el masivo consumo de un medicamento utilizado para evitar complicaciones en la garganta al momento de cantar, hecho que le provocó déficits en el funcionamiento de su glándula suprarrenal.

Ya hace un tiempo Jhon Álex Castaño había dicho que debía tener cuidado con su salud, a través de sus redes sociales. Entonces se le había afectado la glándula tiroides ante lo que había dicho: “me tengo que cuidar, tengo alterado el tema del azúcar”.