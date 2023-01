“A veces la veo más deteriorada”: Juanes mostró preocupación por el estado de salud de su madre

Juanes se convirtió en uno de los colombianos más reconocidos de la industria musical, debido al impacto que tuvo en sus inicios artísticos. Su trabajo cruzó fronteras y lo llevó a brillar en espacios internacionales, donde miles de personas entonaron sus canciones.

Recientemente, el cantante llamó la atención de los curiosos en las redes sociales con una entrevista que concedió a Yordi Rosado, reconocido periodista mexicano, con quien dialogó y conversó de distintos temas de su vida personal. En esta charla salieron a flote distintos detalles de su privacidad, por lo que decidió romper el silencio y revelar información que pocos sabían.

Juanes, uno de los artistas colombianos más comentados de la industria musical. - Foto: Instagram:@juanes

De acuerdo con lo que quedó registrado en el video, Juanes habló sobre la salud Alicia, su madre, y contó un poco de los temores que lo invaden cada vez que la visita. El cantante afirmó que en ocasiones sentía nervios y preocupación al verla “deteriorada” por su avanzada edad.

“Es inevitable pensar en eso, sobre todo cuando voy de viaje; a veces la veo más deteriorada. Es muy raro, ella ha tenido muchos achaques de la salud, entonces a veces está muy bien y a veces no está tan bien”, dijo en la entrevista.

En la charla, el artista mencionó también todas las enseñanzas que le dio su progenitora, recalcando que las conserva en su interior. Allí fue donde comentó un poco de lo duro que es ver cómo pasa el tiempo y la salud de su mamá cambia.

“La última vez que vine, hace como dos meses, la vi muy deteriorada, pero ahorita que estuve en su casa hace dos días estaba superconversadora. Ella como que va variando o a veces cuando se le olvidan las cosas o no me ve muy bien, por un ojo no ve prácticamente nada, ve cómo borroso. Ese tipo de cosas uno se da cuenta y es duro”, afirmó.

Juanes también agradeció a Dios por tenerla junto a él, manifestando lo suertudo que ha sido en su vida por este importante detalle.

“Siempre trato de pensar ‘Dios mío, tengo que ser muy agradecido’. He tenido mucha suerte de tenerla conmigo por tanto tiempo, pero es algo miedoso de pensar ¿qué tal que yo me muera primero? Entonces digo, más bien no pienso en esto y vamos a disfrutar este momento”, mencionó.

“Siempre que me voy de la casa digo ‘Dios mío que no sea la última vez, por favor’, por mí o por ella, porque nadie sabe. Por eso es que yo pienso vamos a mantenernos vivos y desear volver a la casa otra vez y que esa sea una razón para estar optimista”, agregó.

Por último, el cantante aseguró que “yo la abrazo y digo ‘Dios mío que este momento se quede para siempre aquí”, indicando lo preocupado que se pone cuando debe partir por sus compromisos laborales y personales.

Juanes reveló que casi muere en atentado de Pablo Escobar: “Nos salvamos de milagro”

Uno de los episodios de su vida que más conmocionó a los seguidores del artista durante la entrevista, se relaciona con los detalles que contó sobre la compleja adolescencia que vivió en Antioquia como consecuencia de la violencia desatada por el narcotraficante Pablo Escobar, en su guerra contra el Estado y el Cartel de Cali, en la década de los años 80 y 90.

En medio del diálogo, Juanes narró que el sábado 23 de junio de 1990 estuvo a punto de ser víctima de la llamada Masacre del Bar Oporto, donde sicarios armados presuntamente al servicio del Cartel de Medellín mataron a un total de 23 personas en menos de 10 minutos.

Oporto era un sitio de moda entre las clases altas de Medellín y Envigado de esa época, adaptado como bar en la casa de una propiedad rural, atendido por personas humildes de la misma zona.

La noche de la masacre, un grupo de 14 hombres armados y encapuchados del Cartel de Medellín, llegaron al bar Oporto, localizado entre la capital antioqueña y el sur de Envigado, en la tradicional Loma de los Benedictinos.

Juanes, cantante colombiano - Foto: Instagram: @juanes

Una vez en el lugar, separaron a los hombres y las mujeres. Los hombres fueron obligados a acostarse en un parqueadero y posteriormente les dispararon. “No nos maten”, rogaron muchos de ellos. La mayoría eran jóvenes y adolescentes.

En esa oportunidad, Juanes y a sus amigos no le permitieron el ingreso al local, por lo cual tuvieron que irse a otro lugar.

“Fui con mis amigos del colegio, íbamos a entrar y no pudimos entrar por alguna razón, no recuerdo cuál. Nos fuimos a otro lugar y cuando estábamos sentados en la mesa pidiendo, llega el mesero corriendo ‘váyanse de aquí que acaba de haber una masacre aquí al lado’”, confesó.

“Nos salvamos de milagro. Cuando hablo con una de mis hermanas, mi hermana Mara me dice ‘es que están vivos de milagro’”, recordó Juanes.