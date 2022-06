Graciosa reacción de Juanes a video de Mafe Walker ‘hablando alienígena’

Mafe Walker se ha convertido en una de las personas más comentadas en redes sociales durante las últimas semanas, debido a una serie de videos que se volvieron virales. La mujer, de nacionalidad colombiana, se robó las miradas de millones de personas tras asegurar en sus contenidos que puede hablar un supuesto idioma para comunicarse con los alienígenas u otras energías.

En medio de los comentarios que surgieron en los escenarios digitales y algunos medios internacionales, varios famosos han reaccionado a estos particulares videos en los que la mujer está “emanando energías” y “comunicándose” con otro tipo de planos terrenales. Los TikTok y clips imitando a Walker hicieron que celebridades observaran de cerca los contenidos y no ocultaran sus opiniones.

En esta ocasión, Juanes, quien se vio involucrado en polémicas por política, se volvió tendencia en las plataformas digitales luego de publicar en su cuenta oficial de TikTok un inesperado video en el que reacciona por primera vez al comentado clip de la mujer hablando este idioma para comunicarse con extraterrestres. El colombiano desató comentarios entre sus seguidores, quienes vieron con claridad cuál fue la expresión del cantante al ver el post.

Juanes, cantante colombiano - Foto: Instagram: @juanes

De acuerdo con lo que quedó registrado en el contenido, el intérprete de Es por ti está sentado, aparentemente tomando café, cuando sostiene un celular con la mano y observa fijamente el clip. Con el transcurrir del tiempo, el colombiano cambia la expresión de su rostro y termina riéndose al escuchar a la mujer hablando en este particular ‘idioma’.

A pesar de que al inicio del video Juanes está tranquilo y serio, al reproducirse el contenido se logra escuchar a Mafe Walker repitiendo algunas frases en español y otras con este estilo de comunicación.

“En todo mi ADN recuerdo mi médula espinal, todo el flujo cefalorraquídeo. Ania he kina mehija, kina mehika, kina mehika, kina mehika, ia ke na hina mehi kah. Na hina mehi kah. Abro mi corazón, open my heart. Ania he kina mehika, ia ke na hina mehi kah. Te amo con todo mi corazón, desde la telepatía”, repite la colombiana en el contenido audiovisual, mientras se graba en modo selfi.

Juanes no puede ocultar la risa que le genera Mafe Walker, llegando al punto de tapar su rostro con la otra mano, ponerse demasiado rojo y soltar varias carcajadas frente a la cámara. Lo que llamó la atención de los curiosos fue el mensaje que ubicó en el pie de foto, haciendo referencia a una de las frases de la mujer.

“Recibiendo las energías electromagnéticas”, escribió el artista colombiano junto a tres emojis de extraterrestres y caritas llorando de la risa.

“¿En español, en alienígena y en inglés?”, agregó Juanes en el clip, preguntando con asombro y gracia.

Las personas no dudaron en respaldar al intérprete de La camisa negra y enviar sus mensajes en los que compartían la reacción. “Imposible soportar la energía positiva”, “Creo que todos los que hemos visto el video hemos reaccionado como tú”, “No puedo de la risa”, “Yo también me reí mucho”, “Y la Nasa esperando respuestas del espacio”, “Todos estamos como tú”, “Yo no me explico cómo aguantaron los de la TV”, entre otros comentarios en el post.

¿Quién es Mafe Walker?

Mafe Walker. - Foto: Captura de pantalla de TikTok

La colombiana se volvió viral en las plataformas digitales debido a sus contenidos donde mostraba las habilidades y “dones” que tiene para poderse comunicar con energías extraterrestres. La mujer se dedica a hacer sesiones de médium, actuando como una especie de portal de energía “multidimensional” por sus habilidades psíquicas.

La tiktoker ha expresado en distintos medios que ofrece varios servicios a las personas que tienen fe en sus poderes. Uno de ellos es el soporte terapéutico en el tratamiento de la ira, ansiedad, dolor de cabeza, depresión, afección sexual y regeneración del ADN.

Walker presta estos ejercicios y procesos a través de reuniones de aproximadamente 45 minutos, las cuales se pueden tomar por Zoom o en presencial. El costo de este servicio, según lo reveló en medios digitales, es de 75 dólares por persona, pero se puede apartar un espacio en su agenda y charlar por un total de 25 dólares.