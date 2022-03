El polémico mensaje de Juanes sobre política que encendió Twitter: ¿qué dijo?

Colombia pasa por un momento trascendental que definirá el rumbo del país en los próximos 4 años. En poco más de dos meses se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales, las cuales generan incontables opiniones de expertos en política, famosos y ciudadanos del común.

El cantante Juanes publicó este miércoles 16 de marzo un mensaje político que generó miles de reacciones. “No hay nada más peligroso que hacer promesas que NO se pueden cumplir. Llenar de falsas esperanzas a la gente es encender la mecha de un estallido”, fue el contundente mensaje que publicó en su cuenta de Twitter el artista.

El intérprete de éxitos musicales como A Dios le pido, Volverte a ver, La camisa negra, entre otras más, de inmediato tuvo la respuesta de muchos cibernautas.

“Vamos a ver, tú no vives en Colombia hace mucho tiempo. Tienes billete y te da igual pagar 1.000 pesos por 1 litro de leche o 3.000, pero al ciudadano de a pie no. ¿Será que les permites votar por un cambio, donde ellos puedan vivir de una manera decente? Gracias”, fue uno de los comentarios que recibió el cantante.

Por otra parte hubo quienes lo apoyaron. “Ya no tengo la nevera llena, vivo en Kennedy y pienso igual que él, con mentiras no, con información falsa no, con populismo no”.

Uno de los comentarios que llamó la atención fue la opinión del también cantante Mario, vocalista de la banda de rock Doctor Krápula. “La verdad es que te quedaron muy mal, amigo, ahora es tiempo de cambiar la historia”, le escribió el bogotano.

En julio del año pasado, Juanes se pronunció sobre las históricas manifestaciones que se registraron en Cuba en rechazo al régimen comunista que gobierna la isla desde hace más de 60 años.

En un mensaje publicado en la red social Twitter, el cantante dijo que las protestas que se llevaron a cabo en varias zonas de la nación caribeña son un mensaje “contundente” para todos. Además, arremetió contra el comunismo y alertó a Colombia sobre la llegada de este sistema al país.

“Los cubanos del exilio lo llevan diciendo por años, ahora los cubanos de la isla lo están diciendo sin miedo, ¡LIBERTAD! Mensaje contundente para todos. El comunismo es una mierda. Ojo, Colombia; ojo todos”, dijo Juanes en su mensaje que tuvo una gran interacción en los comentarios, likes y también hubo quienes le dieron retuit a la publicación.

Uno de los que reaccionó en su momento al comentario de Juanes fue el senador Gustavo Bolívar y gran defensor del candidato presidencial Gustavo Petro. “Me preguntan que por qué no he dicho nada por el trino de Juanes: 1. Porque no me siento aludido, ya que ni Petro, a quien apoyo, ni yo somos comunistas. 2. Juanes es libre de decir y pensar lo que quiera. 3. Me gusta la gente que se define. 4. Amé su versión de Seek and destroy”, publicó Bolívar.

Pero el comentario de Juanes también tuvo mensajes de apoyo, aunque fue cuestionado sobre todo por los sectores de izquierda del país. Uno de los que salió a defender al cantante fue el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, quien le dio la razón al artista.

“Juanes acierta. El comunismo controla a través del miedo e igualar en la miseria. ¡La única y verdadera forma de superar la crisis es con trabajo, creación de más economía y ganas al futuro!”, escribió a través de su cuenta de Twitter Juan Carlos Echeverry.