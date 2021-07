Confidenciales “Ni Petro ni yo somos comunistas”: Gustavo Bolívar reacciona al mensaje de Juanes

El reconocido artista Juanes envió un contundente mensaje sobre lo que está ocurriendo en Cuba con las masivas e históricas manifestaciones en contra del régimen comunista: “Los cubanos del exilio lo llevan diciendo por años, ahora los cubanos de la isla lo están diciendo sin miedo, ¡LIBERTAD! Mensaje contundente para todos. El comunismo es una mierda. Ojo, Colombia; ojo todos”, sostuvo.

Una de las reacciones que se conocieron al respecto fue la del senador Gustavo Bolívar, quien respondió luego de que le preguntaran por qué no había dicho nada sobre el mensaje del cantante colombiano.

En su cuenta de Twitter, el congresista dijo: “Me preguntan que por qué no he dicho nada por el trino de Juanes: 1. Porque no me siento aludido ya que ni Petro, a quien apoyo, ni yo somos comunistas. 2. Juanes es libre de decir y pensar lo que quiera. 3. Me gusta la gente que se define. 4. Amé su versión de Seek and destroy”, señaló.