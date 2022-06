Mafe Walker, la colombiana que supuestamente habla en lenguaje alienígena

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales una entrevista que dio una médium colombiana llamada Mafe Walker a un programa mexicano en la que aseguró que habla en “dialecto extraterrestre”.

La mujer, que se ha hecho popular en TikTok, en donde supera los 80.000 seguidores, publica videos en los que emite sonidos extraños, los cuales asegura son frecuencias galácticas.

“Son ondas de sonido, frecuencias extremadamente altas aquí en la tierra. Es una frecuencia galáctica y yo lo mando a través de mis cuerdas vocales. Suena raro, es una curiosidad (...) Soy un puente de comunicación entre lo divino y la tierra”, manifestó la mujer en la entrevista con el programa Venga la Alegría de TV Azteca, minutos de antes de emitir los sonidos, por los que en las redes recibe diversos comentarios, algunos en contra y otros a favor.

En la entrevista también manifestó cómo descubrió sus “dones psíquicos”. Aseguró que lo hizo luego de tomar un cuso con una mujer llamada Ágatha, quien participó en la entrevista.

¡Recibimos en el foro de #VLA a Mafe Walker, una médium que asegura hablar idioma extraterrestre!

😱👽🛸 #QuieroBailar pic.twitter.com/zJlncIyBbP — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 6, 2022

Con sarcasmo, un usuario en redes calificó la entrevista con “el mejor momento de la televisión mexicana”.

“Esto es, sin lugar a dudas, el mejor momento de la televisión mexicana. Qué gran momento para estar vivos”, señaló el usuario junto al clip que supera las tres millones de reproducciones.

El medio Infobae resaltó otros comentarios de usuarios mexicanos tras la entrevista: “Antes me daba coraje lo que hacían las televisoras para tener televidentes, pero cuando crecí y comencé a trabajar entendí todo y de verdad que sí necesitamos un momento así de divertido”. “De verdad que la amo, no le creo nada, pero es de lo más divertido que he visto en años en la tele o internet”.

Esto es, sin lugar a dudas, el mejor momento de la televisión mexicana. Qué gran momento para estar vivos. pic.twitter.com/rRhNAOi4hm — albornoz (@albornoz_mx) June 8, 2022

Según el medio ADN, la mujer reside en México desde hace varios años y ofrece servicios para realizar viajes astrales, telepatía, entre otros.

“(Sic) Aperturo portales, es decir, tus chakras, para recibir nueva data, códigos propios, señales en tu canal para activar tus dones y poderes humanos. Telepatía, telequinesis, teletransportación, viajes astrales”, señaló la mujer, de acuerdo con el medio.

Igualmente, el medio señaló que la colombiana realiza sesiones “presenciales para transmitir las frecuencias que recibe”. Dichas sesiones las realiza en zonas como las pirámides de Teotihuacán y el bosque de Chapultepec, destaca la publicación.

Recientemente, con motivo de las elecciones, la médium publicó un video en el que afirma que ama a Colombia.

“Frecuencias galácticas a corazón de Colombia”, señala la mujer el clip.