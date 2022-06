Video | Lina Tejeiro se le midió a hablar en ‘idioma alienígena’ como Mafe Walker

Recientemente, el nombre de Mafe Walker se ha convertido en tendencia debido a que, a través de redes sociales y en algunas entrevistas, apareció emanando una serie de sonidos que, según ella, son vibraciones que le permiten comunicarse con seres estelares.

El auge que ha generado la colombiana, que actualmente reside en México, es controversial. Por un lado, hay quienes dicen que se trata de un “don”, pero por el otro hay quienes aseguran que todo es una estrategia para convertirse en un personaje público. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Walker ha logrado dar a conocer su forma de comunicarse con el más allá; de hecho, se autodenomina como una médium.

ya saben que mi profesión me llama e investigué la lengua de la señora de códigos galácticos.



esta mezclando frases sumerias adquiridas de un mini curso ya sea en youtube o en alguna referencia traducida junto con glosolalia.



tengan cuidado x que con el sumerio no se juega. https://t.co/4j9gDGsZav — Ar-ael ⛥ (@arycarangi) June 12, 2022

En las plataformas digitales es posible observar de todo un poco y una de las mujeres que ha logrado sacarle provecho a varias redes es la actriz Lina Tejeiro. Con 30 años, la artista se convirtió en youtuber, acumula millones de seguidores en Instagram y la han llegado a catalogar como la reina de TikTok, pues las mímicas que realiza en los videos que comparte es muy parecida a las interpretaciones originales.

En esta oportunidad, la influenciadora y creadora de contenido se puso el desafío de aprenderse los “códigos” que Mafe Walker ha comunicado en varios escenarios. Cabe señalar que la mujer que se considera médium ha expresado, en varias oportunidades, que este lenguaje no se puede entender en la mente, puesto que se trata del amor, las células y la conexión de los cuerpos únicamente.

Con más de nueve millones de seguidores, Tejeiro publicó la pieza de video en donde hizo el lipsing de las palabras de Walker. Por un minuto y ajustándose a cada sonido, la actriz logró recitar las palabras de Mafe sin ninguna interrupción, es decir, su sincronización fue exacta y por ello los usuarios no dudaron en recalcar este talento.

En historias de Instagram, Lina le dijo a sus seguidores que le tomó aproximadamente tres días aprenderse el guion, pues las emanaciones vibracionales de Walker no son para nada fáciles. Es así como logró su cometido y hasta la fecha acumula miles de interacciones digitales.

El fragmento audiovisual dice “cuando me las doy de espiritual”. Con un look natural e iluminado, Tejeiro replicó cada una de las comunicaciones interestelares, por lo que algunos comentaron: “DIOSA EXACTA. La número 1 y punto 🔥”; “Necesito unos premios a la más tesa haciendo estos videos 😂”; “Jajaja sos la mejor en esto Siempre”; “Noooo aquí no hay competencia. Con decirte que te sale mejor que la original” y “Pasaaaaada de talento, pasadaaaa! ¡Qué nivel!”, son algunas de las percepciones más relevantes por parte de los cibernautas.

A continuación, el TikTok de la actriz e influencer Lina Tejeiro en el que imitó al pie de la letra a Mafe Walker:

¿Cuánto cobra Mafe Walker por sus servicios?

Mafe Walker asegura que puede conectarse con los códigos intergalácticos porque tiene un ADN que se lo permite. Desde hace años, decidió darle la oportunidad a sus maneras de comunicarse.

Respecto al costo de sus servicios, la denominada mujer de las energías podría llegar a cobrar un aproximado de 300 mil pesos colombianos (más de 70 dólares). Se puede agendar una cita con ella desde los 25 dólares, es decir, 98.000 pesos colombianos. Además, esta se realiza de forma directa desde Instagram o WhatsApp, según Infobae.

Según el medio ADN, la mujer que reside en México desde hace varios años ofrece puntualmente servicios para realizar viajes astrales, telepatía, entre otros.

“(Sic) Aperturo portales, es decir, tus chakras, para recibir nueva data, códigos propios, señales en tu canal para activar tus dones y poderes humanos. Telepatía, telequinesis, teletransportación, viajes astrales”, señaló la mujer, de acuerdo con el medio.