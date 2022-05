“El cuerpo empieza a pasar factura”: Yeison Jiménez habla de su salud y el futuro de su carrera

El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez le dio un susto a sus fanáticos luego de haber presentado algunos problemas de salud que lo llevaron a internarse de urgencias en la Clínica Rosario de Medellín.

Aunque el artista comenzó aquel día yendo al gimnasio y con buena actitud, horas después se le vio en un video tendido en una cama de un hospital con oxígeno y el mensaje “No me aguanté más”, lo que dejó preocupados a los seguidores del cantante.

Después del incidente, el equipo de Jiménez dio un parte de tranquilidad sobre la salud del cantante y afirmó que al artista le recetaron antiinflamatorios, así como reposo para una pronta recuperación. Además, no mencionaron alguna otra afección que pudiera tener.

Ahora, el intérprete de Aventurero habló en el programa La Red, de Caracol Televisión, sobre lo sucedido, relatando lo que sentía y lo que pasará con su carrera después de presentar dicho problema de salud.

El cantante señaló que sintió un fuerte dolor en el pecho luego de llevar cuatro días sin dormir muy bien. “Tuve sudoración fría, me empezó a sudar el pecho y se me tapaba un poco la tráquea para respirar, me dolía la cabeza, me dieron ganas de vomitar”, contó.

Al llegar a la clínica, Yeison cuenta que notaron que tenía el pulso acelerado y la tensión arriba. Además, le dijeron que su condición se debía al estilo de vida ajetreado que estaba llevando con sus presentaciones. “Tuve una inflamación en los cartílagos del pecho por estrés, agotamiento físico y mental”.

La situación pudo desencadenar una situación grave en la salud del artista. Sin embargo, cuenta que gracias a la acción rápida del equipo médico y los medicamentos suministrados, se pudo prevenir un posible infarto.

“Unas proteínas empezaron a bajar y me dijeron que no me había alcanzado a infartar”, dijo Jiménez a La Red.

Hacia el final de la entrevista, habló de lo que pasará con sus shows y su carrera tras lo sucedido. “En este momento, el dinero pasa a un segundo plano porque si no canto puedo seguir teniendo lo que quiera, pero si no canto no sería yo”, manifestó.

Además, le dio un no rotundo al retiro: “Cómo me voy a retirar a mis 30 años, no es el momento”, aseveró. “Ahora, trato de equilibrar la alimentación, el ejercicio y el descanso, que se me dificulta por los itinerarios”.

El cantante anteriormente ya había dado un parte de tranquilidad a sus ‘Jimenistas’, nombre de los fanáticos del artista. Yeison Jiménez compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en el que también habló de sus quebrantos de salud.

En su video, que ya suma más de 27.000 ‘Me gusta’, el artista oriundo de Manzanares, Caldas, dijo a toda su fanaticada: “Hola a todos, familia, quería darles las gracias por sus buenos deseos, por todos los comentarios de cariño y amor que me han enviado”

“Gracias a Dios ya me encuentro mucho mejor, estoy obviamente siguiendo todas las indicaciones médicas, pero todo sigue en pie, los eventos del fin de semana se van a realizar”, añadió.

Y continuó diciendo: “No hay una complicación ni un dictamen médico que me impida salir. Un besito. Gracias por estar pendientes. Y nada, a cuidarme mucho también, que a nadie le gusta estar enfermo y agotado, pero estamos mejorándonos, cada día más. Un abracito para todos”.

Entre los comentarios de apoyo dejados en dicha publicación se encuentra el del cantante de vallenato Hebert vargas, quien escribió: “Pa’lante guerrero”; y el de Mateo Castro, también interpreté de música popular, quien puso: “Siempre de la mano de Dios. Pa’lante hermano”.