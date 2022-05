Al mánager de Yeison Jiménez le robaron la camioneta en Bogotá

La inseguridad sigue al alza en las diferentes ciudades de Colombia y está afectando a los famosos de la farándula de país. El mánager de Yeison Jiménez, Rafael Muñoz, fue la víctima de un nuevo hurto.

El cantante de música popular aprovechó sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram para hacer la denuncia y a su vez pedir ayuda a sus fanáticos para que puedan ayudarle a Muñoz a recuperar la camioneta robada.

“Quiero pedirles un gran favor mi gente para que me ayuden a publicar la camioneta de Rafita Muñoz, que fue robada en horas de la tarde noche y los dejaron por la Avenida Américas con Carrera 30 (NQS), una Toyota Gris, ya les dejo los datos”, dice Jiménez en el video difundido por medio de sus historias.

Acto seguido publicó una foto de la camioneta en la que se le pueden ver las placas y además añadió un número telefónico por si alguno tiene información sobre el vehículo.

Este hecho recordó lo ocurrido hace poco en la ciudad de Cartagena con la presentadora de MasterChef Claudia Bahamón, quien sufrió nuevamente un intento de robo. La también modelo relató en sus redes sociales la situación. Señaló que el hecho se registró la semana pasada sobre las 11:20 p. m., cuando se encontraba con varios amigos esperando que llegara su conductor.

“La semana pasada, a las 11:20 de la noche, con un grupo de amigos de trabajo, esperábamos frente a la casa en donde nos encontrábamos a que llegara nuestro conductor de RCN. Las calles de Cartagena –de la ciudad vieja– son angostas y los andenes también”, dijo la presentadora en el inicio de su relato.

Posteriormente, afirmó que sintió la llegada de un taxi que, en cuestión de segundos, disminuyó la velocidad, y de la ventana salió un hombre que le dio un manotazo para robarla. Bahamón dijo que por “reacción natural” no dejó que le quitaran sus cosas y cayó al piso.

“La calle estaba sola. Éramos un grupo de cinco personas, un par arriba del andén y el resto abajo en la calle. Venía un taxi, yo le di la espalda y me moví hacia el andén para darle más espacio a que pasara. En cuestión de segundos el taxi disminuyó la velocidad, abrieron la ventana de atrás y de ella salió un hombre casi hasta la cintura. Me manoteó para robarme (de espaldas), me asusté, grité, por reacción natural no dejé que me quitaran lo que jalaban y me caí al piso”, narró.

En septiembre de 2021, Bahamón también fue víctima de un violento atraco en el norte de Bogotá, tema que calificó como “preocupante” y aunque reconoció en su momento que no había querido narrar públicamente lo sucedido, dijo que decidió contarlo para ayudar a otras personas a tomar precauciones en las calles.

“Es un tema que he tenido guardado para mí, porque me tiene en ‘shock’ desde hace una semana y es un atraco que tuve en Bogotá, en la 85 con 11″, relató Bahamón en varios videos que publicó en su cuenta de Instagram. “Si no había contado esto públicamente es porque solamente de acordarme me pone mal, muy mal”, dijo en esa ocasión.