Jhon Alex Toro le contó a sus seguidores cómo fue su experiencia trabajando con Laura Acuña

Este jueves 22 de diciembre se estrenó en algunas salas de cine del país, el largometraje ‘El último hombre sobre la Tierra’, de la productora Dago García Producciones y que es protagonizada por el actor John Alex Toro y la presentadora y actriz Laura Acuña.

En este largometraje se narra la historia de Roberto ‘Piquiña’ Guzmán (John Alex Toro), un hombre intenso y ‘chabacán’ que está seguro de tener una oportunidad con Liliana (Laura Acuña), una ejecutiva de la empresa en donde trabajan.

En medio de una novena de aguinaldo en la compañía, Liliana le deja claro a ‘Piquiña’ que solo estaría con él si llegara a ser el último hombre sobre la tierra.

Lejos de imaginarlo, al día siguiente de la advertencia de Liliana a ‘Piquiña’, ocurrió en el mundo un inexplicable suceso y su compañero de trabajo se convirtió en el último hombre sobre la tierra.

Ahora, en medio de un entrevista con Noticias Caracol, Laura Acuña y John Alex Toro se refirieron a la experiencia al trabajar juntos para esta producción cinematográfica.

Al ser consultado sobre aquello que sentiría si fuera el último hombre sobre la tierra, el actor respondió al noticiero citado anteriormente: “a mí que me gusta hablar hasta por los codos, creo que me volvería loco. En el caso del personaje que interpreto solo se dedica a comer, beber, dormir, no necesitar dinero”.

Entre tanto, sobre Laura Acuña manifestó: “Saber que iba a tener una compañera que no tenía experiencia en el set me dio un poquito de nervios, pero Laura superó todas las expectativas”.

Y Laura Acuña también se refirió a su experiencia como actriz en esta producción del director, productor y libretista colombiano, Dago García.

“En la presentación yo tengo la conducción y el poder del micrófono, entonces yo voy conduciendo todo, aquí no, aquí hay muchas más personas”, manifestó en Noticias Caracol.

La dura situación familiar que tuvo que vivir Laura Acuña por culpa de una enfermedad

Laura Acuña se ubicó como una de las presentadoras de entretenimiento más reconocidas de la televisión nacional, debido a su extensa trayectoria en los medios. La colombiana pasó por distintos proyectos con los cuales conquistó el corazón de los espectadores y el público.

Al ganar reconocimiento con su talento y trabajo, la famosa hizo que sus fanáticos despertaran interés por conocer más de su vida personal, familiar y laboral. Miles de personas la siguieron en Instagram, donde interactuaron con ella y se sintieron identificados con detalles de su estilo y rutina diaria.

No obstante, recientemente, Laura Acuña llamó la atención de sus seguidores con una entrevista que concedió a una revista, donde se sinceró y confesó el mal momento que atravesó en su vida familiar, debido a una enfermedad. La presentadora de entretenimiento relató lo sucedido con su papá, Germán Acuña, quien tuvo que ser operado por complicaciones de salud.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la edición impresa de la revista Aló, dedicada a la época de Navidad, Laura Acuña decidió hablar sobre esta situación de su progenitor, puntualizando en que no le gustaba contar estos detalles. La modelo mencionó que este momento fue complejo de afrontar, poniendo toda su atención en el bienestar de su papá.

“Mi papá tuvo unos temas de salud algo complicados y tuvieron que operarlo. Él es diabético hace muchos años y digamos que, a mí no me gusta contar mucho estas cosas, pero tuvo que someterse a una cirugía de riñón porque tenía un cáncer encapsulado, fue una cosa muy dura que como familia nos tocó afrontar”, reveló la integrante de La Voz Kids al medio.

La celebridad de Caracol afirmó que todo salió bien en los procedimientos médicos y en la actualidad su progenitor está “sano”. Todo el camino dio frutos distintos y beneficiosos para su familia, pese a que esta situación fue difícil para el señor Germán Acuña.

Según expresó Acuña, su papá enfrentó esta noticia de su salud de una forma complicada, ya que para él fue “terrible” por el estilo de vida que lleva desde hace muchos años.

“Es decir, psicológicamente lo afrontó muy bien, pero obviamente no fue sencillo, ha sido deportista, no fuma, no toma, son 50 años de hacer ejercicio, de comer bien, etc. Sin embargo, son situaciones que te recuerdan que debes estar la mayor cantidad posible con las personas que quieres, porque la vida te puede cambiar de un minuto a otro”, mencionó.