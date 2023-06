Julián Román recordó a su padre y reveló el duro padecimiento que lo llevó al deceso

Julián Román, un destacado actor colombiano, experimentó uno de los momentos más difíciles de su vida a principios de 2022: la pérdida de su padre. El también actor Edgardo Román falleció el 7 de enero de 2022, y Julián compartió detalles sobre los eventos previos a su muerte durante la celebración del Día del Padre en Colombia.

Durante una entrevista reciente en el programa La Red, Julián reveló algunos detalles sobre el sufrimiento que padeció su padre antes de su fallecimiento. Aunque las causas exactas de la muerte del veterano actor no se conocieron en su momento, Julián reveló que su padre comenzó a experimentar intensos dolores debido a un cáncer.

El reconocido artista se refirió a el estado de su padre asegurando que “se sabía que era algo ya inevitable y sobre todo que estaba con muchos dolores y eso no es calidad de vida”, dijo afirmando que esto fue una experiencia llena de aprendizajes para él.

Edgardo Román falleció de cáncer. - Foto: Redes sociales

Pocos días antes del fallecimiento de su padre, el actor se convirtió en tema de tendencia en las redes sociales. Se supo que había tenido una discusión con el personal de salud encargado de brindar atención a su padre. Sin embargo, con el tiempo, pudo comprender que era momento de permitir que su padre descansara en paz.

“Por más que uno se apegue a las personas y empiece a entender el amor de pronto de otra manera, creo que esa fue una prueba para toda la familia y para él también. Darse cuenta que el amor también es trascender”, señaló.

De acuerdo con las palabras de Julián, “su padre se vio limitado en su capacidad para disfrutar del sol y recibir aire fresco, lo cual tuvo un impacto negativo en la salud de Edgardo”. Sin embargo, el actor resaltó que a pesar de estas dificultades, su padre siempre mantuvo una actitud esperanzadora hacia la vida. A pesar de sus dolencias, Edgardo incluso continuó dando clases, desafiando las limitaciones impuestas por su condición.

“Era un dolor constante, nada le servía. Eran dosis de morfina que ya no servían, empezó a probar gotas de cannabis medicinal ahí más o menos le funcionaban. Entonces ya era invivible eso”, dijó.

Conviene destacar que Julián Román reconoció poco después de la muerte de su padre la fuerza con la que afrontó su enfermedad, al punto que lo calificó como un ‘Wolverine’ por esa actitud.

No obstante, la enfermedad empezó a progresar hasta tal punto que incluso la morfina, uno de los medicamentos más potentes disponibles en el mercado, dejó de surtir efecto en su padre.

Edgardo Román fue diagnosticado con cáncer años atrás. - Foto: Tomada de Instagram/ @actuemosdeedgardoroman

Julián Román reveló si lo vetaron de la TV nacional

Indudablemente, Julián Román es uno de los artistas más prominentes de Colombia, habiendo participado en numerosas producciones tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, siempre ha habido especulaciones sobre si los canales de televisión convencionales le han vetado debido a su afiliación sindical.

En relación a este tema, el actor bogotano recientemente rompió su silencio durante una entrevista en el podcast “Por la ventana” y afirmó que al principio había un gran temor por parte de las productoras. También recordó que él fue uno de los líderes en la creación de la asociación de actores.

Julián Román ha estado activo en Twitter - Foto: Instagram: Julián Román

A pesar de la fama que ganó por liderar la asociación, el reconocido actor enfatizó que actualmente no se siente vetado por ningún canal de televisión. De hecho, aseguró que sus últimas producciones han sido transmitidas sin problemas en el país.

“En este momento les puedo decir que no he sentido ningún veto en Colombia. Yo no he parado de camellar. Las producciones que he hecho se han visto en los canales de acá sin problema”.

Por último, el actor reiteró, que gracias al sindicato han conseguido varios beneficios, como que les paguen una suma de dinero a los actores por la repetición de las series en las que han salido.