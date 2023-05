Ana del Castillo se destapó y contó sobre propuestas indecentes que le hicieron: “Se la doy al que me guste”

Ana del Castillo se dio a conocer en la industria musical como una de las voces femeninas que prometía llegar por lo alto en el vallenato. La colombiana demostró su potencial artístico, llamando la atención de un público diverso que se interesaba por verla en escena, escuchándola interpretar grandes letras de la historia.

Ana del Castillo, famosa cantante de vallenato. - Foto: Twitter @anadelcastilloj

Su carrera musical, que inició desde el Factor XS, se vio afectada por una serie de incidentes desafortunados en el pasado, los cuales la llevaron a caer en el centro de miles de críticas por parte de usuarios en las redes sociales. La cantante se convirtió en protagonista de polémicas, debido al constante consumo de alcohol que hizo antes en espacios no apropiados y a la irresponsabilidad que llegó a plasmar en escenarios digitales.

Sin embargo, la vallenatera le dio un giro a su vida y comenzó de cero, llamando la atención con su toque personal y artístico. Ana del Castillo conquistó con su personalidad, su carácter, su estilo y la forma en la que se expresaba, soltando curiosidades de experiencias que atravesó con el paso del tiempo.

La cantante llamó la atención con su talento y las polémicas que protagonizó - Foto: Instagram @anadelcastilloj - Foto: Foto: Instagram @anadelcastilloj

De hecho, recientemente, un video de TikTok mostró parte de una entrevista que le hicieron a Ana del Castillo de Origen Valledupar, donde se sinceró y comentó un poco de su crecimiento laboral, económico e interno, al punto de no necesitar de nadie para alcanzar sus metas. Esta aclaración surgió luego de que se especulara sobre sus bienes y sus ingresos, puntualizando que podrían ser producto de pagos monetarios de hombres, según comenta Publimetro.

“Sí, varias personas, pero lo importante es ver a costa de qué. Esta casa que tú ves aquí. Esta no me la puede sacar ningún hombre, esta casa la compré yo, la hice yo, la fundamenté yo. Y nadie puede decirme, ‘estuviste conmigo y por eso te di 20 o 50 ‘barras’ para que hicieras este muro”, mencionó cuando le preguntaron si había recibido propuestas indecentes de algunos hombres.

La celebridad musical afirmó que los muros de su casa los construyó con su voz, su trabajo y su talento, por lo que ningún hombre puede pedirle o reclamarle algo.

Ana del Castillo aclaró si recibió o no propuestas indecentes en el pasado. - Foto: Instagram @anadelcastilloj

“A mí no me gustan las cosas fáciles. Yo no soy fácil, yo se la doy al que me guste. Me ofrecieron carro, camioneta, casa, y cualquier cantidad de dinero. Yo no he recibido eso”, agregó.

Así lucía Ana del Castillo antes de ser famosa

Ana del Castillo, quien a sus inicios ya demostraba un vozarrón que muchos envidian, plasmó que su imagen era muy diferente a la mujer delgada y voluptuosa que hoy se monta a los escenarios del país a demostrar por qué el vallenato también es un género femenino, que tuvo como pionera a la desaparecida Patricia Teherán.

En principio la vallenatera ostentaba de una melena mucho más larga e igual de negra a la que luce hoy en día por encima de sus hombros. Su look era más recatado y siempre atinaba a mostrarlo hacia atrás y en su mayoría de las veces recogido, en cambio, hoy luce en expresiones vivaces, con movimiento, a veces lamidas con ilusiones a un húmedo sensual y siempre en conjunto con sus outfits.

Foto: Instagram @anadelcastilloj - Foto: Foto: Instagram @anadelcastilloj

Ahora, dejando claro que nadie tiene la potestad de criticar el cuerpo ajeno, sí vale la pena resaltar que el de Ana ha tenido un cambio rotundo, pues antes la cantante mostraba su constitución voluptuosa con conjuntos de blusas de tiras y jeans muy casuales y ahora ostenta de una figura delgada, con su abdomen plano y marcado y un derrier prominente que para tráfico en enterizos ceñidos animal print y crop tops que no dejan nada a la imaginación.

Por su parte, Castillo ha mantenido una constante en su apariencia y es el uso de maquillaje neutro o nude, que no tiene tantos colores añadidos y siempre resalta un solo aspecto del rostro, en este caso siempre es la boca, a la que la cantante y su equipo de estilistas le imprimen tonos fuertes como rojos escarlatas o vinos que enmarcan mucho más su cara.

Esto lo complementan con bases blancas del tono de la piel de Ana, sombras ocres o tierras muy suaves y una cejas perfectamente delineadas y difuminadas que dan la sensación de ser naturales. En cuanto a las cirugías que se habría realizado Ana, saltan a la vista sus retoques en su nariz, su mentón y su busto, mejoras que le quedaron perfectas a la vallenatera, quien fue una de las artistas más escuchadas en el pasado Carnaval de Barranquilla.