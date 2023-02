“Una más no te la paso”: Ana del Castillo vs. Yina Calderón, ¿por qué están peleando las famosas?

Yina Calderón es una de las influencers más polémicas de la farándula nacional, pues no teme dar su opinión sobre otros colegas y personajes públicos del país, sin importarle si esto le puede acarrear consecuencias nefastas, como críticas en las redes sociales y peleas con sus pares, discusiones que se han convertido en shows al estilo prime time de Instagram y TikTok.

Ahora, la también empresaria decidió ‘tirar’ fuertes declaraciones en contra de otra figura pública. Se trata de Ana del Castillo, una de las cantantes de música vallenata que ha demostrado que no solo los hombres pueden figurar en este género.

Inicialmente, Calderón hizo una serie de señalamientos fuertes en contra de la interprete vallenata: “Yo no tengo nada en contra de ella. Yo les dije que escuchaba canciones de ella (...) que ahorita en este momento de mi vida prefiero escuchar a Natalia Curvelo porque mi hermana Julia la escucha mucho y me encanta esa niña, o sea, siento que tiene una voz poderosa, no estoy diciendo que la otra chica no. También les dije que ella no me puede criticar a mí porque no se sabe cuál es más borracha”, dijo, pero después lanzó la polémica expresión de que ella no consumía drogas, pero Del Castillo sí.

Ante las declaraciones de Yina, la cantante de vallenato no se quedó callada, y aunque no respondió como muchos seguidores esperaban que lo hiciera, decidió referirse al respecto.

“No he querido decir nada, he sido educada y hasta me sorprendo, pero una... una más madre no te la paso”, señaló la artista. Lo cierto es que la polémica que empezó en las redes sociales está cogiendo otro tono que podría terminar en líos judiciales para Yina Calderón, debido al cantante Wilfran Castillo, con el que ya la opita había tenido otro altercado en las redes sociales por cuenta de la canción Como quema el frío.

Por su parte, Ana del Castillo por medio de mensajes privados, sí le respondió a Calderón cuestionándole el hecho de meterse con una persona como Wilfrán: “¿Por qué te metes con una persona educada, respetuosa, que no se mete con nadie? no seas tan ‘cag***’, solo para tener fama. Todo el mundo sabe quién es Wilfran y lo conocen más que a ti, malpa****”, y además, la retó a que se metiera con ella.

Pese a que el proyecto de la empresaria de fajas Cómo duele el frío dio frutos y logró sumar miles de vistas en YouTube, los problemas aparecieron cuando la plataforma digital decidió bajarle el contenido por derechos de autor. La colombiana no se contuvo y arremetió contra el compositor original de la canción, Wilfran Castillo, asegurando que era “hipócrita” por hacerle “esta jugada”.

Recientemente, Yina Calderón concedió una entrevista a Tropicana, donde se destapó sobre diferentes temas de su vida personal, tal y como es el caso de las peleas que sostuvo con otros creadores de contenido, opiniones relacionadas con famosos y los líos que llegaron por este video musical que presentó. La influencer no dudó en utilizar calificativos bastante fuertes contra el compositor, a quien acusó de ser el culpable de que le bajaran su clip artístico.

“El tipo es un hipócrita, solapado, mentiroso, que no es capaz de decir las cosas de frente y sin anestesia, el Wilfran ese. Y me mandó a bajar la canción de YouTube… Que mar%$# tan faltón, tan poca palabra, tan lambón… Me la mandó bajar a las espaldas; cobarde, poco hombre”, mencionó en la charla con los locutores del programa radial.

Esta reacción surgió por unas palabras que dio Castillo a finales de 2022, donde aseguró que no tomaría acciones o medidas contra Calderón por lo sucedido con su tema, ya que comprendía que podría ser un asunto de ignorancia con derechos de autor. El cantautor dejó pasar la situación, pero al ver que la colombiana continuó atacándolo, decidió tomar cartas sobre el asunto.

Wilfran Castillo subió un video a su cuenta oficial de Instagram, en el que aprovechó para mencionar las ofensas que recibió de la DJ de guaracha, puntualizando en que no ganaba o perdía algo con bajarle la producción a la artista. No obstante, al ver cómo se refirió a él, sí le pidió respeto a Calderón y un contenido en el que se retracte por lo que habló sin argumentos.

“Ha usado palabras altisonantes, descalificantes, que ofenden mi personalidad. Me ha tratado hasta de mar$%&… De falso, de hipócrita, ha salido imitándome”, dijo al inicio de su post.

“Quiero pedirle, públicamente, a Yina, que se retracte de haberme tratado como lo hizo. No por mí, por ella, porque está quedando como una persona desadaptada, díscola, que no coordina antes de hablar…Ella es una mujer, con una mujer jamás pelearía. Sigue metiéndose con mi personalidad, honra, desempeño profesional. Diciendo que soy una basura de persona, que le mentí”, afirmó Castillo.

El autor de la canción profundizó en las charlas que tuvo con su representante legal, señalando que nunca tuvo intenciones de perjudicarla con esos temas. “La paciencia y la decencia, tienen un límite, la caballerosidad también tiene un límite”, agregó en una parte de su video, donde manifestó que ya no tenía la misma paciencia para lidiar con las actitudes de la ex Protagonista de Nuestra Tele.

“Nunca he hablado con ella, a esa señora no quiero conocerla. De hecho, cuando hablé con mi abogado le dije: ‘Evite, por favor, todo contacto con esa señora. No hagamos nada, dejemos todo ahí, no es la persona con la que quisiera saludarme. Para que entiendan la repugnancia que me causa esta chica’”, mencionó.

Por último, Wilfran Castillo afirmó que si Yina Calderón no se disculpaba y no se retractaba sobre lo que dijo de él, tomaría acciones legales en su contra y haría que sus abogados defendieran sus derechos.

“Si no se retracta, de aquí a una semana, de todas las acusaciones falsas que hizo. O si tienen prueba de que yo fui quien mandó a bajar su canción de YouTube. Su video bizarro, un video asquerosísimo. Si tiene una sola prueba de eso, que la saque y diga...Si no tiene eso, porque sé que no lo va a conseguir, que se retracte, porque si no lo hace, es muy posible que los abogados que defienden mis derechos, sí puedan demandarla”, concluyó.