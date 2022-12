La millonada que cobra Ana del Castillo por un concierto

Desde 2020 la artista de música vallenata se ha hecho bastante famosa por los distintos escándalos que ha protagonizado pues el primero de ellos y el más sonado fue en plena pandemia por civid-19 cuando la famosa mostró una actitud bastante reprochable.

En ese momento el caso que protagonizó fue por ser grosera en una nueva escena por el “usted no sabe quién soy yo” en un hospital donde le gritó de forma ofensiva a un guardia de seguridad.

No obstante luego de eso la joven siguió con su carrera, pero las polémicas nunca pararon. Recientemente volvió a ser responsable de otra en la que más bien decidió hacerse respetar pues fue víctima de acoso.

Todo sucedió precisamente luego de una presentación en la que interactuó con sus fans y les dio fotos y autógrafos pero uno de los asistentes se propasó con ella pero del Castillo no se quedó quieta y respondió con contundencia.

En el video que se ha difundido rápidamente en redes sociales se ve como la mujer de 23 años se muestra molesta por el abuso de un seguidor que le tocó el trasero sin su consentimiento y la hizo sentir incómoda.

Como es costumbre en ella, respondió de manera fuerte por su personalidad y le lanzó un puño a la persona que ella sintió que la tocó, pero a pesar de que todo fue para defenderse recibió comentarios en contra.

“Independientemente como hable, como me vista, como me exprese, todo el mundo merece respeto. Ahí me estaba tomando unas foticos con la gente, me sentía bien, andábamos con una buena actitud y sí fue el hombre que me agarró el jopo, porque cuando me agarró el jopo vine yo y le agarré la mano y lo zarandeé para que sea serio, sí, porque uno merece respeto y veo comentarios como que “es culpa de ella”, como que todavía no ha cambiado ese machismo”, declaró después del suceso.

Por todos los escándalos y el sonado nombre de la cantante, muchos se preguntan que tanto éxito tiene en shows ya que suele hacer conciertos constantemente a pesar de no tener tantos ‘hits’ en la música.

Frente a ese locutores de la emisora Cacica Stereo de Valledupar hablaron recientemente en vivo y revelaron la cifra ya que alguno de ellos en una ocasión la contactó.

Sin embargo, reveló que la primera vez que averiguó por su show hace varios años le dijeron un precio y ahora cobra mucho más. “Cuando yo la solicité me pidieron 6 millones de pesos […]. (Ahora) dicen que 20 millones de pesos, 18 millones de pesos, 16 millones de pesos”, reveló.

“Parece Ana del Castillo”, le dicen a Andrea Valdiri mientras baila en un yate

La apariencia para Andrea Valdiri es un concepto muy versátil, pues para ella lo importante es sentirse bien y mostrarse transparente, por eso ella deja que sus seguidores de redes sociales la vean con la última moda de París y recién levantada, para que sean testigos de la belleza innata de la bailarina, quien dentro de poco retomara su arte de lleno, que tenía relegado por su último embarazo, el de su segunda hija, Adhara.

El que no haya seguido bailando como antes y su nueva dieta y rutina de ejercicios hacen que su cuerpo se vea diferente al que ella ha mostrado, con infinidades de conjuntos y trajes de baño sugestivos, pues ella no escatima en nada a la hora de mostrarse reveladora y sensual. Aun así, Andrea dejó ver su actual figura en uno de sus paseos más recientes en un yate, donde bailó muy relajada, mostrando un conjunto diminuto color verde turquesa oscuro que combinó con un sombrero vaquero y una bebida refrescante.

De inmediato, los seguidores de la cuenta Rastreando famosos, la encargada de compilar y publicar el link, se desataron en elogios y críticas hacia la bailarina, al punto de compararla con la vallenatera Ana del Castillo, pues las dos tienen el pelo corto, un color de piel muy similar y todo el sabor de la región Caribe.

“Pensé que era Ana del Castillo 😂😂😂”, “Definitivamente la Valdiri ya quemó su etapa”, “El cuerpo de una hermosa mujer que ya es mamá de dos hijas”, “Ya pasó de moda hace rato😂”, “Ella es la misma shujam pero con billete jajajaja”, “Que estómago tan raro”, “Por qué las mujeres con cuerpos hermosos, insisten en hacerse esa marcación abdominal?”, son algunos de los comentarios no tan positivos que se leen en la publicación.