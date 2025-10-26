La cantante vallenata Ana del Castillo volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras revelar una curiosa anécdota que la dejó, literalmente, sin un diente.

En un video compartido en sus redes sociales la artista contó, con su característico humor, que sufrió un pequeño accidente mientras disfrutaba un dulce típico colombiano, elaborado con jengibre y panela.

“Yo mordiéndome mi dulce... y vean lo que pasó”, dijo la intérprete entre risas, mostrando la pieza dental que se desprendió mientras disfrutaba del postre. Lejos de tomárselo con drama.

Ana aprovechó el momento para reírse de sí misma y compartir la escena con sus seguidores, quienes no tardaron en viralizarla con comentarios divertidos y mensajes de apoyo.

El episodio rápidamente se hizo tendencia en plataformas como X y TikTok, donde miles de usuarios destacaron la naturalidad con la que la cantante afrontó el suceso.

“Solo Ana del Castillo puede perder un diente y seguir sonriendo”, escribió un internauta, mientras otros recordaron su autenticidad y carisma como parte de su sello personal.

El dulce más famoso del momento

El dulce que causó el incidente —según explicó la cantante— era una mezcla artesanal de jengibre y panela, muy popular en la región Caribe colombiana. Este tipo de postres, aunque tradicionales, suelen tener una textura dura, lo que podría explicar el inesperado accidente dental.

Aun así, Ana del Castillo no perdió la sonrisa ni la oportunidad de reírse del momento. “Ya me toca ir donde el odontólogo, pero bueno… uno se ríe”, comentó en tono de broma.

El episodio, más allá de lo anecdótico, volvió a demostrar por qué Ana del Castillo se ha ganado el cariño del público: por su espontaneidad y capacidad de reírse de sí misma.

En tiempos donde muchos artistas cuidan cada detalle de su imagen, ella se muestra sin filtros, con humor y con esa energía caribeña que la caracteriza.

Una historia con trasfondo de resiliencia

Aunque la situación despertó risas, la trayectoria de Ana del Castillo ha estado marcada también por momentos difíciles.

La artista ha hablado abiertamente de sus batallas personales, entre ellas su decisión de dejar el alcohol tras un grave accidente que casi la aleja de los escenarios.

En entrevistas anteriores, contó que hizo una promesa: si lograba recuperar su voz antes de los seis meses que le habían pronosticado los médicos, dejaría de beber. Y cumplió.