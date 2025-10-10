Ana del Castillo tiró pulla en medio de polémica entre Dayana Jaimes y Lily Díaz; dejó dudas: “De ayer no pasaba”

Lily Díaz y Dayana Jaimes volvieron a ser tendencia en redes sociales tras un nuevo enfrentamiento que reavivó la controversia que ambas protagonizaron a comienzos de año. Las dos se vieron involucradas en un triángulo amoroso con Evelio Escorcia, quien mantenía una relación matrimonial con la hija del fallecido cantante Diomedes Díaz.

Aunque en su momento ninguna de las dos había discutido públicamente, la tensión resurgió luego de que Lily Díaz decidiera revelar un mensaje ofensivo que, según ella, recibió de parte de Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías. En el audio, la comunicadora le habría lanzado fuertes insultos, tildándola de “ridícula” y “payasa”.

Frente a la situación, Lily rompió el silencio y publicó un video en el que explicó su versión de los hechos. Allí afirmó que los audios demostraban la verdadera actitud de Dayana, diferente a la imagen que muchos seguidores tenían de ella. Además, pidió respeto por su proceso personal y aclaró que actualmente está enfocada en el bienestar de sus hijos, tras poner fin a su matrimonio con Escorcia.

El intercambio de declaraciones rápidamente se volvió viral, generando opiniones en distintas personas, tal y como fue el caso de Ana del Castillo, quien publicó un particular video en medio de la polémica.

La celebridad compartió un clip en su cuenta oficial de Instagram, donde tiraba una pequeña pulla por este cruce que se había revivido en plataformas digitales. La vallenatera recalcó que no había hablado nada, logrando pasar sin pronunciarse.

“Yo aquí viendo el comentario de mi gente, que yo de ayer no pasaba porque tenía que hablar, pero nivel desbloqueado... pude controlar mi lengua, saludos”, afirmó con picardía ante la cámara.

Aunque no dijo palabras acerca de esto, muchos esperaron a que se pronunciara y soltara sus característicos comentarios sobre lo ocurrido.

Ana del Castillo ya había arremetido contra Dayana Jaimes

Es importante recordar que, a inicios de 2025, Ana del Castillo publicó un fuerte video en contra de Dayana Jaimes, afirmando que era una bandida