“Yo digo mis verdades en la cara porque, como mi vida es pública, yo no soy asolapada. Claro, ¿sabes una cosa? Si uno es bandido, hay que ser un bandido con estilo. Porque si me voy a meter con uno, dos o tres hombres en la noche, yo me puedo meter con ellos, ¿verdad? Pero no con los maridos de mis amigas ni de la gente cercana a mi vida. Con siete si quieres, pero sé una mujer bandida con estilo. Eso habla más de ti que de la otra persona. Y sí, si quieres decir que yo no soy una santa, es verdad, yo no soy una santa. No sabes cuánta gente ha pasado por mí... pero una traición a un amigo o una amiga no se la hago", comentó en las imágenes.