Exesposo de Lily Díaz rompió el silencio y habló tras fuertes audios de Dayana Jaimes que salieron a la luz

Lily Díaz y Dayana Jaimes protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales, debido a una polémica que se dio a inicios de año. Ambas se vieron involucradas en un triángulo amoroso con Evelio Escorcia, quien llevaba varios casado con la hija de Diomedes Díaz.

Pese a que en su momento no se les vio discutir ni pelear públicamente, la integrante de la familia Díaz tomó la decisión de exponer un ataque que recibió de la viuda de Martín Elías, su hermano. La mujer le envió unas palabras bastantes subidas de tono, llamándola “ridícula” y “payasa”.

Ante esto, Lily Díaz se pronunció a través de un video, donde aseguró que estos audios mostraban la verdad de Dayana Jaimes, lejos de lo que muchas personas creían. De igual manera, pidió respeto y enmarcó que estaba dedicada a sus hijos, luego de la ruptura amorosa con su esposo.

“Me quedé callada, actué como una dama, como la señora que era con mi exesposo. Hago este video porque hoy Dayana me escribió de un número desconocido, gracias a Dios alcancé a grabar pantalla, porque realmente no quiero más esta situación en mi vida. Estaba muy enfadada porque una página de chismes montó un comentario que ella hizo y las personas comenzaron a recordarle los errores que ella cometió. Yo no tengo la culpa de eso, Dayana, cada quien responde por sus actos... yo lo único que pido es respeto", indicó.

La madre de la hija de Martín Elías respondió con un comunicado, señalando a su cuñada de ser infiel dentro de dicha relación. Además, advirtió que tomaría acciones legales, buscando protegerse, pues Díaz había dejado a la vista sus datos personales en el post.

“Me gané su rabia y su odio sin haberme metido en su matrimonio, y ella lo sabe muy bien. Conoce a la persona que realmente lo hizo, y fruto de esa relación nació un hijo que ambos deseaban. Si su matrimonio se dañó, no fue por mi culpa; que deje de culparme. Yo vivo a metros de esa ciudad, y es ella quien debe arreglar su vida amorosa con todas las personas que la rodean”, afirmó.

¿Qué dijo Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz?

Ante esto, Evelio Escorcia, exmarido de Lily Díaz, decidió pronunciarse y responder a Jaimes, asegurando que no permitiría que se metieran con la que fue su familia.

En una historia de su perfil de Instagram, el empresario indicó que no le importaban los ataques en su contra, pero que no dejaría que a la mamá de sus niños, y a los menores, los trataran mal.