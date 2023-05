Carlos Vives rompió el silencio y se refirió al ‘like’ que le dio a foto de Piqué y Clara Chía: “Eso es lo que hay”

Clara Chía y Gerard Piqué fueron blanco de críticas y reacciones semanas atrás, debido a una inesperada fotografía que publicaron en la cuenta oficial de Instagram de Gerard Piqué. El empresario no dudó en presumir su amor con la joven, reflejando lo felices y enamorados que estaban actualmente.

Piqué y una nueva publicación con Clara Chía que ha revolucionado las redes sociales. - Foto: @3gerardpique

Este contenido llevó a que miles de personas opinaran y lanzaran sus comentarios, comenzando por gifs e imágenes de Shakira, quien sufrió bastante por este romance entre los dos españoles. Otros fanáticos aplaudieron este avance sentimental, dejando claro el apoyo que le daban a los catalanes en esta fase de sus vidas.

No obstante, una de las reacciones que más sorpresa generó entre los seguidores del exjugador del Barcelona fue la de Carlos Vives, quien es uno de los amigos más cercanos de Shakira, puesto que le dio ‘me gusta’ a la fotografía. El cantante no se había pronunciado al respecto, dejando en el aire si había sido el responsable de esta interacción, la cual llevó a que la gente lo reprochara y catalogara como “traicionero”.

Carlos Vives le dio 'like' a la foto de Piqué y Clara Chía. - Foto: Instagram: Gerard Piqué

Cabe recordar que el cantante samario fue una de las personas que más apoyó a la intérprete de Antología, cuando confirmó su separación sentimental con el empresario ibérico.

Sin embargo, recientemente, Carlos Vives fue entrevistado en un programa de televisión, el cual dialogó con él sobre su música, su trabajo y sobre aspectos curiosos de su carrera. En esta charla salió a flote el like (me gusta), al contenido de Gerard Piqué y Clara Chía, indagando si él fue el responsable de esta reacción que causó polémica entre los fans de Shakira.

Clara Chía fue blanco de críticas en redes sociales. - Foto: Europa Press - Fotograma, 0:16, Acróstico - YouTube Shakira

Según quedó registrado en el formato peruano América Hoy, el colombiano conversó con Ethel Pozo sobre lo ocurrido días atrás, aprovechando para aclarar lo que había sucedido y así despejar todo el alboroto en redes sociales. El intérprete de La bicicleta fue enfático y señaló que no fue él quien lanzó esta interacción, ya que no solía estar pendiente de su teléfono móvil.

“Se dijo que le habías puesto un like a Piqué, ¿eso es verdad?”, preguntó la presentadora sobre el tema.

Carlos Vives es uno de los grandes cantantes de música colombiana. - Foto: REUTERS

Carlos Vives indicó que todo fue un error y accidente dentro de la oficina que maneja sus cuentas, pues él no tenía tiempo para estar en estos temas digitales y contaba con un equipo que se hacía cargo. No obstante, sí afirmó que era increíble que una situación mínima como esta llegara a un alcance tan grande entre los usuarios de redes sociales.

“No, no, no. Tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto? yo no tengo tiempo. Fue un accidente de oficina, según lo que me comentaron. Alguien que maneja mis cosas, que tiene que revisar las cosas por ahí, pin, me metió en un lío (...). Yo digo cosas, canto y tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en un like con Shakira y... eso es increíble. Lástima, eso es lo que hay”, mencionó en la charla.

Al finalizar este clip, Ethel Pozo se enfocó en explicar que el colombiano contaba con un equipo que estaba detrás de toda su producción e imagen, por lo que no había sido un like intencional o con dirección hacia algo específico. “No lo dio, por supuesto que no. Fue su oficina, fue su community”, comentó con sus colegas.

Shakira recibió apoyo de diversos amigos en el último año, entre los que estaba Carlos Vives. - Foto: Fotograma, 3:18, Shakira recibe su reconocimiento como 'Mujer del Año' | Billboard Mujeres Latinas en la Música - YouTube Telemundo Entretenimiento

Con estas palabras quedó claro que Carlos Vives no estaría involucrado en nada de problemas ajenos, además de que siempre ha expresado el cariño y valor que le da a Shakira en su vida.

“Yo sé que estaba triste, por eso le mandé un besito. Es un momento muy difícil y más cuando uno tiene una familia tan hermosa. El Piqué que yo conocí fue una persona muy educada conmigo, muy decente. Conmigo siempre fue muy especial”, manifestó el artista en aquella época.