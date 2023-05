Margarita Rosa de Francisco recordó los días duros tras separarse de Carlos Vives: “era espantoso”

Margarita Rosa de Francisco es una de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana. Uno de sus papeles más importantes fue el de Gaviota en Café con aroma de mujer, pero un tiempo antes protagonizó Gallito Ramírez junto a Carlos Vives, uno de sus mayores amores que de la ficción saltó a la realidad.

De hecho, cuando el cantante y la actriz llegaron al altar, en 1988, no hubo medio de comunicación que no estuviese interesado en captar una foto de los recién casados, siendo considerada, para ese entonces, la boda del año.

Pero el idilio de amor no duró mucho, pues dos años más tarde, en 1990, la pareja de famosos le dieron a conocer a los colombianos que su matrimonio había llegado a su final. Mucho se especuló en su momento sobre la determinación de la actriz y el cantante, incluso, algunos seguidores quedaron tristes porque al igual que en la telenovela, la historia de amor duró poco tiempo.

Margarita Rosa con Carlos Vives cuando contrajeron matrimonio, en 1988. - Foto: Margarita Rosa con Carlos Vives

Después de más de 30 años, recientemente, la vallecaucana concedió una entrevista para ‘Casa del Valle’, con el periodista Diego León Giraldo, y por primera vez, se refirió sin ningún tapujo al proceso de separación que vivió con el intérprete de Volví a nacer.

A su vez, la actriz reconoció que su separación no fue nada fácil, a tal punto de radicarse en España. Incluso, mientras estaba sola en el país español, el también actor ya empezaba a conquistar el mundo con sus canciones. Esto, en ese momento, lejos de alegrarla le parecía una especie de tormento, pues el “fantasma” de su ex estaba presente en todos lados.

“Venía muy cargada emocionalmente, me acababa de separar de Carlos y, entre otras cosas, yo estaba allá en España sola y Carlos ya venía como un tsunami invadiendo el mundo con su música, había conciertos que se anunciaban, conciertos de él allá, era como si me persiguiera su fantasma por todos lados, me sentía supremamente sola y todo aquello que me estaba pasando me sirvió como material de trabajo”, reconoció la artista.

Vives fue uno de los latinos invitados a participar en la reciente entrega de los Premios Grammy. - Foto: ap

En eso último fue bastante enfática. De hecho, aseguró que esta experiencia le sirvió para conocer mucho más su rango emocional y cuánto de esas emociones y sensaciones iban a poder ser utilizadas en sus próximos personajes.

“¡No, no, no, era espantoso! De verdad que era espantoso porque yo tenía que ir a pie a mi clase, a mi escuela y pasaba por una calle empapelada con los afiches de Carlos. No la pasé bien…”, concluyó.

Fue ese mismo tiempo el que le ayudó a sanar todo. En la actualidad, la relación de la actriz y el cantante es bastante cordial, son muy buenos amigos. Como todos saben, el samario está casado con la ex señorita Colombia, Claudia Helena Vásquez; y la actriz sostiene una relación con el productor Will Van Der Vlugt.

Margarita Rosa de Francisco estuvo protagonizando 'Café con aroma de mujer'. - Foto: Andrés Reina

Hace unas semanas. se hizo viral en las redes sociales un video en el que aparecía Carlos Vives interpretando el icónico tema que le sirvió como intro de la telenovela Café con aroma de mujer.

Vale decir que en la década de los noventa, ver Café con aroma de mujer era el plan de las noches, mucho más porque no existían plataformas como las redes sociales, así que las pantallas televisivas eran las que tomaban la delantera.

“Gaviota, que ve a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota, que emprende vuelo, no se detiene. No te detengas triste Gaviota, sigue tu canto. Sigue tu canto, tal vez mañana, cambie tu suerte”, rezan algunos de los versos de la recordada canción.

Además, en vista de la influencia que aún sigue teniendo Café con aroma de mujer, tal como lo hace la también producción audiovisual de Betty, la fea, cualquier nuevo contenido que se relacione con la telenovela es admirado por sus fieles fanáticos, los cuales pasaron de la TV a sus teléfonos celulares.