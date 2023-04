Margarita Rosa recordó su matrimonio con Carlos Vives; para ella no fue “muy romántico”

La reconocida actriz, cantante y escritora, Margarita Rosa de Francisco es recordada por sus icónicos personajes en la televisión colombiana como Gaviota en Café con aroma de mujer, y otros en Gallito Ramírez, La madre, Los pecados de Inés de Hinojosa y La Caponera, así como su rol en la presentación del reality El Desafío.

En los últimos años, la cantante se ha vuelto polémica por referirse a la situación política de Colombia y manifestar abierta y públicamente su apoyo a la vicepresidenta Francia Márquez y el presidente Gustavo Petro desde que estaban en época electoral.

Margarita Rosa de Francisco lanzamiento de su libro “Margarita va sola”. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Uno de los detalles que los seguidores de la actriz no olvidan es su matrimonio con el afamado cantante samario, Carlos Vives, quien, dicho sea de paso, celebra este año 30 años de carrera artística.

De hecho, en los últimos días, la cantante lanzó al mercado un libro de su propia autoría, llamado Margarita va sola, como también se llama su blog, en el que reflexiona sobre diversos temas, como la edad y la política. Esta obra literaria es precedida por su primer libro El hombre del teléfono, por Margarita Rosa de Francisco.

Allí, en la obra que está disponible este 2023, la escritora también habla un poco de su matrimonio fallido con Vives. Y en diálogo con el programa de farándula Lo Sé Todo, Margarita reveló un detalle desconocido sobre esa boda.

“Hay un momento, que fue cuando nos casamos, donde hablo de qué era lo que realmente me pasaba el día que nos casamos. Que no es propiamente un momento muy romántico… Ahí está Carlos presente, que lo quiero y lo amo. Si me está oyendo, que lo sepa”, afirmó.

Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco se casaron el 20 de agosto de 1988 en Cali. - Foto: Archivo

Luego de eso, le preguntaron por un video que circuló y llegó a sus ojos, en el que Carlos Vives está recogiendo algunos frutos de un árbol, que podría ser café, al parecer, Claudia Elena Vásquez, su esposa, lo graba al cantar la afamada canción de la novela de 1994, Gaviota, que en su momento fue interpretada por Margarita.

Margarita Rosa de Francisco en escena de "Café con aroma de mujer". - Foto: RCN

“Es culpa de Carlos, él me mandó un video cantando la canción y recogiendo no sé qué pepas de un árbol. Y se me ocurrió montar la voz encima, como si estuviéramos haciendo un dúo y me pareció un gesto muy bello, de él, que me mandara ese video y que luego lo publicó en Tik Tok”, expresó la actriz en entrevista con Lo Sé Todo.

“Ni en mis sueños más salvajes me vi cantando con vos Gaviota, Carlos Alberto”, escribió en el caption del clip en dicha red social, la reconocida y a la vez polémica artista caleña, quien actualmente tiene 57 años.

Vale decir que en la década de los noventa, ver Café con aroma de mujer era el plan de las noches, mucho más porque no existían plataformas como las redes sociales, así que las pantallas televisivas eran las que tomaban la delantera.

“Gaviota, que ve a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota, que emprende vuelo, no se detiene. No te detengas triste Gaviota, sigue tu canto. Sigue tu canto, tal vez mañana, cambie tu suerte”, rezan algunos de los versos de la recordada canción.

Además, en vista de la influencia que aún sigue teniendo Café con aroma de mujer, tal como lo hace la también producción audiovisual de Betty, la fea, cualquier nuevo contenido que se relacione con la telenovela es admirado por sus fieles fanáticos, los cuales pasaron de la TV a sus teléfonos celulares.