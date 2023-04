¿Ed Sheeran plagió a Marvin Gaye? Todo lo resolverá un juez en Estados Unidos

‘Thinking out loud’ es la canción en cuestión, un sencillo que se convirtió rápidamente en éxito mundial.

Ed Sheeran es uno de los cantantes británicos más influyentes del pop, en todo el mundo, pues desde hace varios años viene cultivando una fructífera carrera musical, luego de pasar casi toda su vida cantando en la iglesia a la que asistía y que Elton John descubriera su talento.

El músico es artífice de grandes éxitos a nivel mundial como Shape of You, Perfect, I don’t Care, Perfect Duet, Celestial, Bad Habits, Eyes Closed, Photograph, Shivers, Thinking Out Loud, entre muchos otros.

Ed Sheeran actúa en los Brit Awards en el O2 Arena de Londres. Foto 2022 REUTERS/Peter Cziborra - Foto: REUTERS

Sobre la última, hay que decir que desde hace algún tiempo se conoció que existía un posible plagio de la canción Let’s Get It On de la reconocida leyenda de la música soul estadounidense Marvin Gaye.

Por lo anterior, una selección de jurado se programó para este lunes 24 de abril, con el objetivo de determinar si la estrella británica del pop, Ed Sheeran, plagió la canción al componer su éxito Thinking Out Loud de 2014.

Los demandantes son los herederos de Ed Townsend, un músico y productor que coescribió el clásico soul lanzado por Gaye en 1973. Son quienes alegan que hay “sorprendentes similitudes y elementos comunes manifiestos” entre el sensual clásico de Gaye y Thinking Out Loud de Sheeran.

Sin embargo, es importante mencionar que no es la primera vez que Sheeran es llevado a los tribunales. Precisamente, hace un año, en abril de 2022, el cantante y compositor de 32 años ganó una batalla legal cuando un tribunal falló en contra de dos músicos que le acusaban de copiar una de sus obras, para su megaéxito Shape of You.

El equipo de Sheeran ha impugnado las acusaciones de los herederos de Townsend. Sostiene que “hay docenas, si no cientos, de canciones anteriores y posteriores” a la canción de Gaye, “que utilizan la misma progresión de acordes o una similar”.

“Estas mezclas son irrelevantes para cualquier tema del caso y serían engañosas [y] confundirían al jurado”, subrayó el grupo de profesionales que compone el detrás de la música del británico.

Ed Sheeran es el segundo artista con más streamings en Spotify. - Foto: danmassiephotography.com

Thinking Out Loud de Sheeran se disparó en las listas Billboard Hot 100 de Estados Unidos al momento de su lanzamiento y el británico ganó un premio Grammy por ‘Canción del año’ en 2016.

¿Shakira plagió a cantante no tan famosa con su canción Music Sessions #53 con Bizarrap?

El británico no es al único que acusan de plagio, pues Shakira también estuvo en el ojo del huracán, tras lanzar su colaboración con el argentino Bizarrap, con la Music Sessions # 53.

Briella dice que su canción salió hace más de 6 meses - Foto: YouTube: Shakira/Instagram: Briella

Fue así como una cantante venezolana cobró relevancia, sobre todo en este hemisferio, dado que el coro de la canción de la colombiana con el argentino es casi igual al de la canción Solo tú, de Briella.

Fue así como un ‘tiktoker’ se dedicó a analizar el parecido de la canción de la joven con otras de artistas muy conocidos y otros no tan conocidos, que utilizan un beat muy similar, encontrándose con artistas como Selena Gómez o Secret Number.

El joven ha hecho varios videos, pero el primero de ellos se hizo más conocido, debido a que las similitudes son varias y están marcadas en las canciones como: Recuérdame de Caín Guzmán, lanzada en febrero de 2022; Married your melody de Imanbek y Salim ilese, estrenada en el mes de abril del 2022.

Sin embargo, Briella, afirmó que no busca dinero ni fama, sino (dado el caso que haya servido de inspiración) un agradecimiento o el reconocimiento.

*Con información de AFP.