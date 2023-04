El mensaje de Shakira por el que algunos internautas creyeron que Carlos Vives había muerto

La noche del jueves 20 de abril se llevó a cabo la 8° edición de los Latin AMA’s (Latin American Music Awards 2023) en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, y se transmitieron a través de Univisión.

De la celebración quedaron galardonados varios colombianos, además de Karol G y Shakira, quien ganó en la categoría Mejor artista pop y Mejor colaboración tropical, por Monotonía, en colaboración con Ozuna.

De igual manera, el afamado exponente de la música colombiana en el mundo, Carlos Vives, quien este 2023 está celebrando 30 años de trayectoria junto a La Provincia, recibió una gran distinción en la octava edición de los Latin American Music Awards.

El cantante, compositor y actor colombiano recibió el Legend Award en los Latin American Music Awards y fue homenajeado por su pieza musical en donde participó con algunos de los artistas líderes de la nueva generación, transportando al público por los mayores éxitos de su carrera.

Carlos Vives ganó el premio Legend en los Latin American Music Awards - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

Vives estuvo nominado en tres categorías de los Latin AMA 2023, incluyendo Mejor Artista Tropical, Mejor Álbum Tropical, por Cumbiana II y Mejor Colaboración Tropical por Baloncito viejo junto a Camilo. De igual forma, su intachable trayectoria de 30 años lo hizo merecedor del Legends Award, algo que el artista convirtió en uno de los momentos más memorables de la noche.

Los cantantes son amigos de vieja data y se felicitan de forma emotiva en sus cumpleaños. Fotos: Instagram y Twitter @carlosvives. - Foto: Fotos: Instagram y Twitter @carlosvives.

De la misma manera, en celebración de las 3 décadas de carrera artística, su gran amiga, Shakira, le dejó un emotivo mensaje al samario. Sin embargo, hubo algo que llamó la atención de los internautas que llegaron a malinterpretar las palabras de la barranquillera hacia su amigo.

“Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte”, empezó escribiendo Shakira en su publicación, que ya cuenta con más de 224 mil likes.

“Lo que has hecho por nuestra Colombia no lo han conseguido ni políticos ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser”, añadió la cantante, quien en este momento está buscando otra residencia en Miami para poder vivir junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, y sus padres William Mebarak y Nidia Ripoll.

'La Bicicleta' es la primera colaboración que Shakira y Carlos Vives hacen juntos. - Foto: León Darío Peláez

“Tú le has llevado a niños, a ancianos y a quienes no conocían nuestras costumbres ni hablaban nuestro idioma, un pedazo de nosotros en cada canto… Y nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra. ¡Te quiero, amigo, te queremos todos!”, finaliza Shakira en su homenaje a Carlos Vives.

Sobre el particular, hubo personas que pensaron algo diferente al mensaje de homenaje, pues la frase “vuela alto” les dio una connotación lúgubre que los dejó de una sola pieza e incluso se asustaron y pensaron que Carlos había fallecido.

“Pensé que se había muerto”; “Casi me da algo con el ‘vuelta alto’”; “Por favor, eliminen o modifiquen el verso de Piqué, pero no dejen de cantar La bicicleta. Gracias”; “Estamos tan acostumbrados a esperar que la gente muera para reconocerle sus labores, que todos pensamos que había fallecido”; “¡Los amo a los dos! Mis dos ídolos colombianos nos han salvado de vivir en 100 años de soledad, ¡que sigan los éxitos! ¡Y la música nunca pare!”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el post los internautas.