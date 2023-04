Los Latin American Music Awards 2023 se llevaron a cabo la noche del pasado jueves 20 de abril desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, y se transmitieron a través de Univisión.

La celebración dejó galardonados a varios colombianos, además de Karol G y Shakira, quien ganó en la categoría Mejor artista pop y Mejor colaboración tropical, por Monotonía, en colaboración con Ozuna.

Carlos Vives ganó el premio Legend en los Latin American Music Awards - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

Pues el afamado exponente de la música colombiana en el mundo, Carlos Vives, quien este 2023 está celebrando 30 años de trayectoria junto a La Provincia, recibió una gran distinción en la octava edición de los Latin American Music Awards.

El cantante, compositor y actor colombiano recibió el Legend Award en los Latin American Music Awards y fue homenajeado por su pieza musical en donde participó con algunos de los artistas líderes de la nueva generación, transportando al público por los mayores éxitos de su carrera.

Carlos Vives ganó el premio Legend en los Latin American Music Awards. - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones.

Vives estuvo nominado en tres categorías de los Latin AMA 2023 incluyendo Mejor Artista Tropical, Mejor Álbum Tropical, por Cumbiana II y Mejor Colaboración Tropical por Baloncito viejo junto a Camilo. De igual forma, su intachable trayectoria de 30 años lo hizo merecedor del Legends Award, algo que el artista convirtió en uno de los momentos más memorables de la noche.

Para recibir este reconocimiento, Vives se apoderó del escenario para cantar junto a La Provincia algunos de sus más grandes éxitos, incluyendo Pa’ Mayte, Volví a nacer, Robarte un beso y su más reciente sencillo El carro Ford.

Sin embargo, el samario no se presentó solo, ya que lo acompañaron en el escenario algunos de los artistas más destacados de la nueva generación como Jesse y Joy, Guaynaa, Lele Pons, Ryan Castro y Emilia. Como uno de los momentos más emotivos de la noche, tras culminar este merecido homenaje al astro colombiano, el público hizo una ovación de pie reconociendo la carrera artística de Vives.

Vives fue uno de los latinos invitados a participar en la reciente entrega de los Premios Grammy. - Foto: ap

Sumado a ello, esta misma semana, Vives estrenó su álbum Escalona: nunca se había grabado así, en donde realizó un viaje de 30 años hacia sus raíces y hacia el hito que lo convirtió en embajador del sonido colombiano en el mundo.

Vale recordar que hace 3 décadas, el samario protagonizó la serie de televisión inspirada en la vida y obra del inmortal Rafael Escalona, compositor de himnos del folclor vallenato como El testamento, Jaime Molina y La casa en el aire, entre muchos otros, consagrándose con su magistral y emotiva interpretación como la nueva voz del género.

Escalona: nunca se había grabado así es un álbum que explora 12 de las composiciones más memorables de Rafael Escalona y un homenaje de Armando Zabaleta a Rafael Escalona. Este viaje hacia las raíces comenzó en Villanueva, La Guajira, en donde Carlos Vives tras el encuentro con su amigo y compadre Egidio Cuadrado, emprendió la búsqueda de un cuaderno muy especial que contenía, en forma de diario literario, nuevas estrofas musicales para los clásicos.

Carlos Vives en los Grammy 2023. - Foto: prensa carlos vives

Tras el éxito de La historia, la primera canción de Escalona: nunca se había grabado así, llega El carro Ford, focus track del álbum que narra el anhelo de un hombre por comprar un auto que le permita realizar todos sus planes festivos. Es un tema alegre, con una letra cándida y de gran recordación, que invita a viajar, compartir con los amigos y parrandear.

“Como yo no tomo ron… Como yo no tomo ron, mi trago me lo dan en plata… Para comprarme un carro Ford… Para comprarme un carro Ford y visitar a las muchachas…”, rezan algunos de los versos que entona el recordado cantante.

El álbum es una producción discográfica moderna, que incluye los descubrimientos y conexiones sonoras que fueron protagonistas en la revolución de la música colombiana; con este lanzamiento, se da inicio a un año emotivo lleno de celebraciones y festejos que evocará la nostalgia, pero que también exaltará los logros alcanzados y el camino recorrido durante estos 30 años por el exponente de la música colombiana en el mundo, Carlos Vives.