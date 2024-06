Epa Colombia confesó que ayudó a su exnovia a salir de una terrible brujería: “Me salió carísimo”

Epa Colombia aseguró que ayudó a su expareja a salir de una brujería

“Venía de una relación de muchísimos años donde le hicieron una brujería terrible y ella duró saliéndose de eso como tres años. Ella se sintió muy agradecida conmigo, pues ella estuvo en los momentos difíciles de vida, pero me salió carísimo . Porque cuando terminamos me sacó en cara todo, que yo estuve cuando no sé qué, y ya fue una relación de seis años” , dijo.

Advierten a Epa Colombia que cuide a su hija de posible brujería

A lo que respondió: “No me importa lo que digan de mí, menos de mi hija, menos de mi pareja y su hijo. Amiga, el niño vive mejor que usted y si me pongo a pensar, yo no estoy aquí para publicarlo, porque no es mi hijo, es el de ella. Obvio, yo soy la madrastra, pero amiga, tú no sabes nada”, dijo.