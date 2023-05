VIDEO: Andrea Valdiri planea “venta de garaje” con ropa que tenía abandonada

Los excesos de los famosos no tienen límites y Andrea Valdiri es una prueba fehaciente de ello, pues acaba de quedar en evidencia ante sus más de 9 millones de seguidores en Instagram, a quienes no tuvo reparo en mostrarles las toneladas de ropa que tiene literalmente “abandonadas” en el apartamento antiguo donde solía vivir, que en este momento se encuentra en un proceso arduo de remodelación.

Dados los trabajos que se están haciendo en dicha residencia, Andrea tuvo que sacar toda su ropa y llevársela a su mansión a las afueras de Barranquilla, donde vive feliz cerca a la naturaleza y a los tantos animales silvestres que a veces la visitan, pues los alrededores donde ella vive están llenos de maleza, plantas y hasta lagos, siendo hábitat perfecto para muchas especies oriundas de la Costa Caribe colombiana.

Valdiri tiene un clóset prodigioso. - Foto: Instagram Andrea Valdiri

Tal como se pudo ver en las historias de Instagram de la bailarina, son cajas y bolsas llenas de pantalones, vestidos, blusas, pijamas y hasta zapatos de marcas muy famosas y todos originales, pues si algo tiene Valdiri es que no escatima en gastos a la hora de tener un guardarropa digno de Carrie Bradshaw en Sex And The City, solo que añadiéndole a la zona de calzado más tenis que tacones.

Una de las razones por las cuales Andrea ya no usa esa ropa y por eso la tenía abandonada es porque la mayoría tiene hormas y siluetas talla L, medidas que en este momento ya no son las de la bailarina, pues luego de todos los procesos estéticos que se ha realizado después de su segundo embarazo y la dieta estricta que lleva, ha logrado tener una figura más delgada y contorneada.

En los clips que puso la barranquillera en sus historias se puede ver ropa que en efecto está usada, otros conjuntos que solo estuvieron sobre la piel de la bailarina en una o dos ocasiones y otras prendas que aún conservan su etiqueta de compra, lo que quiere decir que jamás fueron usadas por la también creadora de contenido.

Andrea Valdiri tienen un gusto muy variado a la hora de vestir. - Foto: Foto: Instagram @AndreValdirisos

Ahora, como hay prendas practicamente nuevas y otras que son usadas, pero de marcas y diseñadores de renombre, Valdiri sabe que debe hacer algo al respecto, pues tener dicha ropa en cajas esperando a que terminen pudriéndose no es la mejor e idea, más cuando ella es una convencida de regalarle todo lo necesario a las personas que realmente lo necesitan. Ella misma dice en su video que todos los días regala ropa que está activa en su clóset y ella siente que ya puede dejar ir.

Valdiri también suele tener look al estilo disfraz Foto: Instagram @andreavaldirisos. - Foto: Foto: Instagram @andreavaldirisos.

¿Cómo no salir de estas prendas para que no se dañen y queden en el abandono? Andrea tiene la solución y junto con su empleada se están animando a realizar una venta de “garage”, en la que se expondría toda la ropa a vender a precios mucho más bajos de lo que la barranquillera los adquirió, para así no solo darle una oportunidad a dicha ropa, sino incluso ganar algo de dinero.

“Sería una buena idea, ropa que me puse una sola vez, conjuntos superlindos, ¿qué tal si hiciera eso machi? Porque yo regalo ropa a diario, pero está en especial hay mucha ropa con etiqueta, entonces machi, esto hay que hacer algo… Claudia me está dando ánimos, ¿ustedes qué opinan?”, relató la influencer en sus videos, donde también aparece una de sus amigas mostrando un short que se ve muy grande a simple vista y a ojos de Valdiri parece “un pañal cagado”.

Mientras tanto, Andrea ya está planeando su venta de garage y su mamá será la encargada de la logística. Además, Valdiri también le contó a sus seguidores que cuando ella era adolescente compraba ropa importada en “la paca”, en Barranquilla.