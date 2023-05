Lowe León no se contuvo y soltó su verdad sobre hija con Andrea Valdiri: “Esto no se le hace a un ser humano”

Lowe León y Andrea Valdiri se vieron involucrados en una compleja historia personal, la cual detonó un serio proceso legal, debido a la paternidad de su hija, Adhara Valdiri. Ambos colombianos presentaron sus versiones de lo ocurrido, llegando a realizar una prueba que definiera el futuro de la menor.

Andrea Valdiri y Lowe León se vieron envueltos en una polémica - Foto tomada de Instagram @andreavaldirisos - @loweleon - Foto: Instagram @andreavaldirisos - @loweleon

Tras meses de espera, las autoridades se encargaron de establecer los parámetros y caminos que se debían seguir, buscando una respuesta clara para todo el asunto entre la bailarina y el cantante. Pese a los comentarios y noticias que surgieron en las plataformas digitales, el pasado 28 de abril se conoció el resultado de los exámenes, arrojando el final de este capítulo.

Mediante un comunicado de prensa, la firma de abogados Victor Mosquera Marín, que representa legalmente a Andrea Valdiri, confirmó que el artista Lowe León es el padre biológico de la menor. Asimismo, se recordó que el cantante negó esta paternidad en repetidas oportunidades, llegando a hablar sobre los conflictos con su expareja.

Lowe León sí es el padre de Adhara Valdiri - Foto tomada de Instagram @loweleon - Foto: Instagram @loweleon

“Confirmamos el resultado positivo del 99,9 %, con respecto a la prueba de paternidad practicada a Lowe León y la hija menor de edad de nuestra representada Andrea Valdiri. Este resultado se obtiene después de que este negara la paternidad”, precisó el equipo legal, donde también se habló de los cambios que tendría el registro civil de la niña, teniendo en cuenta que lleva los dos apellidos de su mamá.

Sin embargo, tras todo este desenlace que se dio en el ámbito legal, Lowe León concedió una entrevista a La Red y aprovechó para hablar sobre esta situación que atravesó con su hija. El cantante aseguró que contaría un poco de su versión, esquivando comentarios que se hicieron sobre su papel como padre.

El colombiano afirmó en la charla con el programa de entretenimiento que había una versión que lo señalaba como el que no quería responder por el bebé que venía en camino, pero esto no era cierto para él, pues afirmó que estuvo siempre pendiente y buscó la manera de defender su nombre de lo que se estaba diciendo. El artista puntualizó que desconocía las razones por las que se le negó la posibilidad de estar junto a la pequeña, pues estuvo dispuesto a lo que venía para su vida.

Andrea Valdiri no se ha pronunciado sobre la prueba de paternidad de su hija. - Foto: Instagram @andreavaldirisos

“Siempre estuve pendiente y dispuesto a, y por razones que desconozco siempre se me negó esa posibilidad de estar ahí presente y eso reposa en una serie de pruebas que se presentaron”, comentó.

Lowe León afirmó que intentó estar presente desde el nacimiento de su niña, pero nunca encontró respuestas que lo guiaran o le permitieran presenciar este momento. “Yo no sabía, no me dejaron, no es como dice mucha gente que quise ir porque estaba en un partido de fútbol, como quisieron venderlo por ahí, es que yo sencillamente no sabía”, aseguró en el programa de entretenimiento.

De igual manera, tras la llegada de Adhara, el cantante dio inicio a este proceso legal, encargándoselo a los abogados para que ellos fueran quienes indagaran y encontraran los registros correspondientes y así emprender la búsqueda de la respuesta de si era el verdadero padre de la menor.

“Eso quedó en manos de los abogados. Nos toco ir de notaria en notaria, para ver en donde estaba registrada la bebé, y fue un proceso que llevó tiempo, hasta que dimos en donde estaba el registro de la niña y con eso pudimos empezar el proceso legal”, mencionó frente a las cámaras.

Lowe León relató cómo fue el encuentro con la niña, teniendo en cuenta que no la había visto antes. Allí se centró en comentar su experiencia al ser papá de una bebé, la cual, según él, estaba destinada a grandes caminos.

“Me saludé con Andrea y vi a la niña, y le miraba las cejas, los ojos, me tomó del dedo y me llevó...y yo no había tenido una niña entonces yo no sabía como actuar y, por supuesto, es una alegría enorme decir: ‘Wow, estamos acá’, y fue un momento muy bonito. Esa niña lleva mi sangre, tiene que salir cantando y que baile como la mamá. Es una niña que esta destinada a cosas buenas; vino con un propósito a este mundo”, afirmó, plasmando una sonrisa al hablar de la pequeña.

Por último, Lowe León, entre lágrimas, puntualizó en que no sentía resentimiento con nadie, pero su interés más grande era que Adhara creciera y no se llenara de detalles falsos sobre lo que pasó.

“Esto no se le hace a un ser humano, yo guardo resentimientos en mi corazón, pero yo lo único que no quiero, no solamente por mí, porque puedo aguantar todo tipo de crítica, es que mi hija crezca y que lleve una información errada. Que corazón voy a tener yo para negar a mi hija”, agregó.

Lowe aclaró que no daría más entrevistas sobre la situación, utilizando este espacio para dar su verdad y no profundizar más.