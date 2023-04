“Aquí siempre estará tu papá”: Lowe León dio a entender que sí es el padre de Adhara, la hija menor de Andrea Valdiri

El drama sobre la paternidad de Adhara, la hija menor de Andrea Valdiri, parecía haber quedado en el olvido luego de que los equipos de abogados de la barranquillera y el cantante Lowe León, presunto padre de la menor, acordaran guardar silencio sobre los resultados e la prueba de ADN que el artista había impuesto y que se llevó a cabo hace ya varias semanas, después de un revuelo mediático al estilo Kardashian.

La historia entre Valdiri y Luis Eduardo, nombre de pila del artista, se remonta a finales de 2021 cuando los dos barranquilleros demostraron su amor en redes sociales y le contaron al mundo que estaban juntos, para luego anunciar su separación en medio de la dulce espera de la bailarina, asunto que se convirtió en la piedra en el zapato para la expareja, pues dos años después, cuando cada uno rehízo su vida por aparte, siguen siendo noticia por la paternidad de Adhara, nombre que le puso Andrea a la niña.

Andrea Valdiri - Lowe León - Foto tomada de Instagram @andreavaldirisos - @loweleon - Foto: Instagram @andreavaldirisos - @loweleon

En las redes sociales se ha visto que la hermosa niña crece en un ambiente familiar compuesto por su madre, su hermana mayor Isabella y el actual esposo de Valdiri, el creador de contenido Felipe Zaruma, quien hace las veces de papá de la chiquilla y en varias ocasiones se ha otorgado dicho adjetivo mostrando los regalos lujosos que le da y los momentos tiernos que vive con ella.

Parecía que todo el tema estaba quieto y las partes estaban a gusto luego del acuerdo secreto que nadie ha podido revelar, pues todas las decisiones legales que se tomaron con respecto a la paternidad de Adhara están amparadas por la ley infantil, que es tajante y fuerte ante cualquier atentado a la integridad de la pequeña.

Andrea Valdiri junto a su hija Adhara Valdiri. - Foto: Instagram

Pero todo cambió cuando León estaba haciendo un en vivo en su perfil oficial de Instagram, donde empezó a responder preguntas de sus seguidores, quienes no dudaron ni un solo segundo en lanzar directo a la yugular del cantante con el tema de su paternidad, tema que el barranquillero no evitó y retomó con las precauciones del caso, que a decir verdad dejaron más afirmaciones que información incógnita.

Lowe León - Foto tomada de Instagram @loweleon - Foto: Instagram @loweleon

“Hay temas que no puedo hablar porque está una menor de edad de por medio, pero yo les voy a decir una vaina, me hacen el favor y respetan al papá de… Ya con eso les dije todo, me hacen el favor y me respetan, si no voy y digo allá para que los ajuicien”, expresó el cantante, confirmando que él si es papá y no se estaba refiriendo a sus hijos mayores, a quienes mencionó luego anunciando que quizás, los dos, le seguirán sus pasos en la música.

No contento con sus declaraciones, el cantante retomó el tema a petición de sus fans y agregó: “si les cuento se ‘algaretea’ esto. Una preciosa, mi reina hermosa, que algún día tendré la fortuna de tenerla a mi lado y cargarla, su papá, aquí la voy a tener conmigo (...) Esto es algo que nunca nadie me lo van a quitar, aunque lo que sea que haya pasado, pero es mejor no opinar porque nadie sabe lo que siento en mi corazón y lo que significan mis hijos para mi vida... Aquí siempre estará tu papá”.

Así pues queda muy claro que él sí se atribuye la paternidad de una menor que nunca menciona, pero dadas las polémicas que protagonizó él con la paternidad de la hija menor de Andrea, se deduce que la prueba de ADN salió positiva y el cantante sí es el papá de Adhara, sin embargo, aún es pertinente esperar la confirmación oficial por parte de los abogados de la bailarina y el cantante.