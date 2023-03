Video | Felipe Saruma, esposo de Andrea Valdiri, rompió en llanto tras recibir el premio India Catalina

Este domingo, 26 de marzo, en la gala de la edición 39 de los Premios India Catalina, que se llevó acabo en la Plaza de la Aduana, de Cartagena de Indias, entre los galardonados de las producciones y coproducciones nacionales, tanto del cine como la televisión y los medios digitales, uno de los afortunados fue el influencer Felipe Saruma, quien compitió contra otros grandes de la comedia y creación de contenido como Alejandro Riaño o el joven Carlos Alberto Diaz Colmenares.

Pues bien, luego del triunfo, Saruma se grabó reaccionando a uno de los logros más importantes en el sector audiovisual a nivel nacional y, envuelto en lágrimas, el ahora esposo de Andrea Valdiri no logró dar un discurso por la emoción del momento, sin embargo, momentos después recordó cuando veía los premios desde su casa cuando era pequeño.

La Plaza de La Aduana en Cartagena volvió a ser el escenario de los Premios India Catalina 2023. - Foto: Cortesía: Premios India Catalina.

“Familia, ¿cómo están? Nos acabamos de ganar un India Catalina”, fueron las palabras que alcanzó a decir en sus historias Saruma, justo antes de romper en llanto y demostrar la emoción que sentía por el reconocimiento. El influencer se llevó el premio a la categoría Mejor Creador de Contenido Audiovisual Digital, luego de disputar contra Alejandro Riaño, Carlos Alberto Diaz Colmenares de La Granja del Borrego y Los Montañeros.

“¿Cómo estás? Estabas llorando, quiero darle gracias a cada uno, esto era un sueño de Pipe. Estamos todos sentimentales, los amamos con todo el corazón. Muchísimas gracias”, dijo en una historia continua la Valdiri, mientras mostraba a Saruma llorando por su logro.

Felipe Saruma y Andrea Valdiri, pareja de influencers colombianos. - Foto: Instagram: @felipesaruma

“Traté de correr lo más que pude, mi esposa me estaba esperando aquí lista con la camioneta prendida para ir a Cartagena pero definitivamente los tiempos no nos dieron. Pero lo importante es que nos lo ganamos. Esto es muy importante porque yo lo veía desde que era un niño, veía los premios en mi casa en Bucaramanga y hoy no lo ganamos”, fueron las palabras del joven justo después de la primera emoción.

Es de recordar que la gala de la edición 39 de los India Catalina contó nuevamente con la participación de público, el cual no pudo estar presente en las ediciones de los dos últimos años, debido a las medidas implementadas por la pandemia de la covid-19. De acuerdo con los organizadores, fueron cerca de 1.110 espectadores los que hicieron parte de esta celebración que reunió a directores, actores, actrices, generadores de contenido y demás trabajadores del sector audiovisual colombiano.

Además, en esta edición dos mujeres tuvieron un reconocimiento especial por su aporte a la industria audiovisual colombiana. Por un lado, la actriz Alejandra Borrero recibió un homenaje con el “Premio Víctor Nieto A Toda una Vida”, por sus más de 30 años de carrera actoral y su gestión cultural. Mientras que la actriz Juana Acosta recibió el “Premio Especial a la Trayectoria Internacional en la Industria Audiovisual”, en reconocimiento no solo a su exitosa carrera profesional, sino también por dejar en alto el nombre de Colombia con su talento en el exterior.

Alejandra Borrero recibió un homenaje por sus más de 30 años de carrera actoral y su gestión en los Premios India Catalina. - Foto: FICCI

En la parte musical, las presentaciones estuvieron a cargo de Puerto Candelaria haciendo un recorrido por la identidad de la industria audiovisual del país y Mariana Gómez haciendo un homenaje a la producción de televisión, en la que fue protagonista, sobre la vida de la cantante colombiana Arelys Henao. La producción Nación rebelde también tuvo su espacio en la parte sonora de los premios, con una selección de canciones luminosas de artistas que han sabido marcar la diferencia en los últimos 65 años en la escena musical colombiana.

La noche brilló con la puesta en escena del musical El principito, dirigida por Felipe Sánchez, y contará con la presencia de invitados especiales, como el actor mexicano que interpretó en la serie ‘El rey’ a Vicente Fernández, Kaleb Acab.